Комаровский рассказал, кому очень вредно даже умеренное употребление алкоголя
Доктор Комаровский рассказал, что употребление алкоголя является высоким фактором риска смертности в возрастной группе от 15 до 29 лет, особенно среди женщин. Такое явление фиксирует Всемирная организация здравоохранения в Европе, указывая, что молодые девушки стали пить больше спиртного, и это уже стало некой нормой.
Об этом врач сообщил на своей странице в Instagram.
Педиатр привел пример среднестатистической 22-летней девушки, жительницы Европейского региона, где уровень употребления алкоголя самый высокий в мире.
Девушка считает, что пьет немного, но на самом деле спиртное вредит ей гораздо больше, чем мужчинам ее возраста.
Как же сказывается употребление алкоголя на молодом женском организме?
- Обезвоживание кожи и ранние морщины
- Усугубление целлюлита
- Отечность и краснота кожи из-за расширения сосудов
- Утренние головные боли и снижение способности к учебе и работе
- Повышение риска рака
- Повышение риска случайных травм
- Помутнение сознания, приводящее к необдуманным решениям и утреннему раскаянию.
- Устойчивый набор веса
Комаровский привел таблицу, по которой видно, что ежедневным бокальчиком-другим пива можно набрать до 12 лишних килограмм за год.
Ранее доктор Комаровский предупредил об опасном вирусе, который активизируется летом.
Также педиатр перечислил признаки ненастоящих лекарств, посоветовав быть осторожнее, когда речь идет о детях.