Комаровский рассказал, кому очень вредно даже умеренное употребление алкоголя

Доктор Комаровский рассказал, что употребление алкоголя является высоким фактором риска смертности в возрастной группе от 15 до 29 лет, особенно среди женщин. Такое явление фиксирует Всемирная организация здравоохранения в Европе, указывая, что молодые девушки стали пить больше спиртного, и это уже стало некой нормой.

Об этом врач сообщил на своей странице в Instagram .

Педиатр привел пример среднестатистической 22-летней девушки, жительницы Европейского региона, где уровень употребления алкоголя самый высокий в мире.

Девушка считает, что пьет немного, но на самом деле спиртное вредит ей гораздо больше, чем мужчинам ее возраста.

Как же сказывается употребление алкоголя на молодом женском организме?

Обезвоживание кожи и ранние морщины

Усугубление целлюлита

Отечность и краснота кожи из-за расширения сосудов

Утренние головные боли и снижение способности к учебе и работе

Повышение риска рака

Повышение риска случайных травм

Помутнение сознания, приводящее к необдуманным решениям и утреннему раскаянию.

Устойчивый набор веса

Комаровский привел таблицу, по которой видно, что ежедневным бокальчиком-другим пива можно набрать до 12 лишних килограмм за год.