Комаровский предупредил об опасных родинках у детей

Доктор Комаровский рассказал украинским родителям, какие родинки на теле у ребенка являются опасными и на что следует обратить внимание немедленно. Об этом известный украинский педиатр напсиал на своем официальном сайте. По словам медика, не стоит беспокоиться, что родинки с возрастом становятся больше.
"Родинки на коже ребенка, как правило, не повод для особого беспокойства, потому что новые пятнышки появляются и в детстве, и подростковом возрасте. Когда ребенок вырастет, родинки, естественно, станут больше. Также нормально, что родинки на коже постепенно темнеют, осветляются или даже исчезают", - сообщил медик.
Фото: Меланома у ребенка (ib.komarovskiy.net)
Но есть момент, когда нужно присмотреться к телу ребенка, бывают случаи, когда дерматолог должен проверить родинку, чтобы не ошибиться с диагнозом. Выявленная на ранних стадиях меланома хорошо поддается лечению.
Признаки опасных родинок
- Если родинка слишком быстро растет или изменяется, то это должно вызвать настороженность родителей и побудить их обратиться с данной проблемой к врачу-дерматологу.
- Если родинка имеет куполообразную форму, зубчатые границы или состоит из сегментов разного цвета. Если на коже вашего ребенка есть выпуклое округлое образование розового, красного, желто-коричневого или коричневого цвета, скорее всего, это невус Шпица.
- Кровоточащая родинка. Выпуклая родинка может обо что-то зацепиться и повредиться до крови. Однако если родинка кровоточит без причины, ее следует проверить. Родинка, которая выглядит как открытая рана, также должна вызвать беспокойство.
- Много родинок. Для ребенка или подростка нормально, если у него появляются новые родинки. Когда малыш становится взрослым, обычно у него наблюдается от 12 до 20 родинок. Но если у вашего ребенка уже есть 50 с лишним родинок, то он должен находиться под наблюдением дерматолога.
- Наличие большой или гигантской родинки увеличивает риск развития меланомы и других проблем со здоровьем у ребенка. Этот риск тем больше, чем ребенок младше. Более половины меланом, которые развиваются из гигантских родинок, диагностируются к 10 годам.