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Когда не хватает мамы и папы: Комаровский рассказал о самом полезном занятии

STYLERПерсоны    02.10.2019 - 07:44
Когда не хватает мамы и папы: Комаровский рассказал о самом полезном занятии
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский подсказал родителям, как разнообразить досуг с ребенком

Доктор Комаровский рассказал об очень увлекательном и полезном занятии, за которым с удовольствием могут проводить время, как родители, так и дети. Педиатр на своем персональном сайте рассказал о преимуществах занятий лепкой с малышами.

По словам Евгения Комаровского, самой главной проблемой современных детей является то, что им не хватает мамы и папы. А совместные посиделки за лепкой помогут вам провести время с удовольствием и пользой.

Когда не хватает мамы и папы: Комаровский рассказал о самом полезном занятии

Комаровский рассказал о пользе занятий лепкой (фото: pixabay.com)

"Вместе что-то делать руками - это просто здорово", - говорит педиатр.

Комаровский посоветовал обратить внимание на современные массы для лепки, которые выгодно отличаются от "доисторического" пластилина.

Эти массы состоят с муки, воды и соли и не представляют опасности. Кроме того они легко отмываются от поверхностей и отстирываются от одежды.

Когда не хватает мамы и папы: Комаровский рассказал о самом полезном занятии

Комаровский рассказал о пользе занятий лепкой (фото: pixabay.com)

"Это шикарный способ общения с ребенком. Рассказывать ребенку обо всем хорошем, что вы видите в окружающей среде. Изучать такие явления, как форма, цвет", - резюмировал Комаровский.

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