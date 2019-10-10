Комаровський попередив про небезпечні родимки у дітей

Доктор Комаровський розповів українським батькам, які родимки на тілі дитини є небезпечними і на що слід звернути увагу негайно. Про це відомий український педіатр напсиал на своєму офіційному сайті. За словами медика, не варто турбуватися, що родимки з віком стають більше.

"Родимки на шкірі дитини, як правило, не привід для особливого занепокоєння, тому що нові цятки з'являються і в дитинстві, підлітковому віці. Коли дитина виросте, родимки, природно, стануть більше. Також нормально, що родимки на шкірі поступово темніють, освітлюються або навіть зникають", - повідомив медик.

Фото: Меланома у дитини (ib.komarovskiy.net)

Але є момент, коли потрібно придивитися до тіла дитини, бувають випадки, коли дерматолог повинен перевірити родимку, щоб не помилитися з діагнозом. Виявлена на ранніх стадіях меланома добре піддається лікуванню.

Ознаки небезпечних родимок