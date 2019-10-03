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Ничего страшного не произойдет: Комаровский рассказал о кори у младенцев

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 07:31
Ничего страшного не произойдет: Комаровский рассказал о кори у младенцев
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал разъяснение относительно вакцинации детей

Доктор Комаровский рассказал о том, нужно ли вакцинировать ребенка, который уже перенес корь до срока первой прививки, которую по календарю делают в один год.

К педиатру обратились родители 11-месячного ребенку, который в шесть месяцев переболел корью. Но теперь пришло время делать прививку.

Евгений Олегович на личном сайте разъяснил, что ребенок, переболевший корью, в прививке от этого инфекционного заболевания не нуждается. Но дело в том, что в год детям делают комплексную прививку от кори, краснухи, паротита (КПК).

Ничего страшного не произойдет: Комаровский рассказал о кори у младенцев

Комаровский рассказал, нужна ли прививка КПК переболевшему корью ребенку (фото: facebook.com/WHO)

А в нашей стране монопрививки (отдельно от каждой болезни) не делают. Поэтому ребенку все же необходимо сделать КПК, и это неопасно, - утверждает педиатр.

"Если человек переболел корью и получит прививку от кори - ничего с ним не произойдет. Просто мы введем ребенку коревой компонент, к которому уже есть антитела. Иммунитет чуть усилится, но ничего плохого не произойдет", - заявил Комаровский.

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Новости Украины Евгений Комаровский
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