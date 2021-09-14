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Комаровский предупредил об опасном для ребенка веществе в вашем доме: спрячьте это!

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский предупредил об опасном веществе, которое может находиться в вашем доме и способно причинить немалый вред маленькому ребенку.

Об этом педиатр рассказал в Instagram.

Речь идет о популярных ныне капсулах для стирки, которыми заменяют обычный стиральный порошок.

По словам педиатра, дети могут подумать, что это конфета, поэтому их нужно убирать как можно дальше от малышей.

Дело в том, что в капсулах для стирки используется концентрат, который растворяется в воде. И 36% отравлений происходит, когда капсулы находятся вне контейнера.

Чтобы понимать всю серьезность ситуации, вот несколько фактов:

  • В мире ежедневно примерно один ребенок до пяти лет попадает в больницу с сильным отравлением капсулами для стирки.
  • Каждый час родители во всем мире обращаются за медицинской помощью из-за этого.

Наиболее опасный возраст - 1-2 года. Комаровский советует вне зависимости от проявления симптомов обращаться за медпомощью.

Госпитализация нужна в таких случаях:

  • тяжело дышать,
  • сильная рвота,
  • сильное жжение и раздражение глаз,
  • ухудшение зрения,
  • потеря сознания.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как справиться с детской проблемой, которая способна превратить жизнь родителей в ад.

Также педиатр назвал случаи, когда нужно сбивать даже невысокую температуру.

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Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский