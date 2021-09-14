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Комаровський попередив про небезпечну для дитини речовину у вашому домі: сховайте це!

Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський попередив про небезпечну речовину, яка може бути у вашому будинку і здатна завдати чималої шкоди маленькій дитині.

Про це педіатр розповів в Instagram.

Йдеться про популярні нині капсули для прання, якими замінюють звичайний пральний порошок.

За словами педіатра, діти можуть подумати, що це цукерка, тому їх потрібно прибирати якнайдалі від малюків.

Справа в тому, що в капсулах для прання використовується концентрат, який розчиняється у воді. І 36% отруєнь відбувається, коли капсули знаходяться поза контейнером.

Щоб розуміти всю серйозність ситуації, ось кілька фактів:

  • У світі щодня приблизно одна дитина до п'яти років потрапляє в лікарню з сильним отруєнням капсулами для прання.
  • Щогодини батьки в усьому світі звертаються за медичною допомогою через це.

Найбільш небезпечний вік - 1-2 роки. Комаровський радить незалежно від прояву симптомів звертатися за медичною допомогою.

Госпіталізація потрібна в таких випадках:

  • важко дихати,
  • сильна блювота,
  • сильне печіння і подразнення очей,
  • погіршення зору,
  • втрата свідомості.

Раніше Євген Комаровський розповів, як впоратися з дитячою проблемою, яка здатна перетворити життя батьків в пекло.

Також педіатр назвав випадки, коли потрібно збивати навіть невисоку температуру.

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Доктор КомаровскийЄвген Комаровський