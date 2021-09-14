Комаровський попередив про небезпечну для дитини речовину у вашому домі: сховайте це!

Йдеться про популярні нині капсули для прання, якими замінюють звичайний пральний порошок.

За словами педіатра, діти можуть подумати, що це цукерка, тому їх потрібно прибирати якнайдалі від малюків.

Справа в тому, що в капсулах для прання використовується концентрат, який розчиняється у воді. І 36% отруєнь відбувається, коли капсули знаходяться поза контейнером.

Щоб розуміти всю серйозність ситуації, ось кілька фактів:

У світі щодня приблизно одна дитина до п'яти років потрапляє в лікарню з сильним отруєнням капсулами для прання.

Щогодини батьки в усьому світі звертаються за медичною допомогою через це.

Найбільш небезпечний вік - 1-2 роки. Комаровський радить незалежно від прояву симптомів звертатися за медичною допомогою.

Госпіталізація потрібна в таких випадках: