Комаровський попередив про небезпечну для дитини речовину у вашому домі: сховайте це!

Доктор Комаровський попередив про небезпечну речовину, яка може бути у вашому будинку і здатна завдати чималої шкоди маленькій дитині.
Про це педіатр розповів в Instagram.
Йдеться про популярні нині капсули для прання, якими замінюють звичайний пральний порошок.
За словами педіатра, діти можуть подумати, що це цукерка, тому їх потрібно прибирати якнайдалі від малюків.
Справа в тому, що в капсулах для прання використовується концентрат, який розчиняється у воді. І 36% отруєнь відбувається, коли капсули знаходяться поза контейнером.
Найбільш небезпечний вік - 1-2 роки. Комаровський радить незалежно від прояву симптомів звертатися за медичною допомогою.
Раніше Євген Комаровський розповів, як впоратися з дитячою проблемою, яка здатна перетворити життя батьків в пекло.
Також педіатр назвав випадки, коли потрібно збивати навіть невисоку температуру.