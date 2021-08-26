Комаровский рассказал, когда нужно обязательно сбивать даже невысокую температуру

Доктор Комаровский дал ответ на очень сложный и волнующий многих вопрос: в каких случаях жаропонижающее нужно принимать, даже когда температура тела невысокая.

Об этом педиатр написал на своей странице в Instagram .

Как правило, советы педиатров сводятся к тому, что сбивать температуру до 38-38,5 градусов не нужно. Но Комаровский утверждает, что универсального ответа - нет.

Все зависит от других факторов, таких как поведение ребенка, температура и влажность помещения, наличие поноса или рвоты и так далее.

"Если у ребенка 39, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, так никакой потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5, малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко - так жаропонижающие нужны срочно", - пишет медик.

Показаниями к применению жаропонижающих являются такие факторы:

ребенок плохо переносит температуру - ему плохо вне зависимости от цифры на градуснике,

связанное с повышением температуры тела неадекватное поведение ребенка или его родственников,

есть признаки дыхательной недостаточности, такие как одышка или затрудненное дыхание,

температура сопровождается патологической потерей жидкости - поносом, рвотой, сухим и теплым воздухом,

присутствуют сопутствующие болезни нервной системы,

врач осмотрел ребенка и сказал, что надо сбить температуру.

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