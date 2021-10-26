Комаровский объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ
Евгений Комаровский рассказал, что нужно сразу делать, если вы почувствовали недомогание. Он также пояснил, как понять, заболели ли вы коронавирусом, или это просто ОРВИ.
Об этом он рассказал в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".
По словам известного педиатра, в первые дни заболевания симптомы болезней очень похожи. Но нет ни одного симптома, который может быть только при гриппе и не появиться при коронавирусе.
Бывает часто, что при COVID-19 люди теряют обоняние и вкусовые ощущения. Но это также может быть и из-за гриппа. Поэтому нельзя со 100% уверенностью говорить, что у вас коронавирус, если пропало обоняние.
Как понять, у вас коронавирус или грипп
"При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния", - заявил Комаровский.
Он также подчеркнул, что и коронавирус и грипп - это вирусная инфекция. Поэтому лечение двух болезней будет одинаковым.
"Но у нас, как правило, нет эффективных противовирусных препаратов. Поэтому мы должны создать определенные условия, чтобы организм максимально быстро справился с вирусом", - отметил доктор.
Что делать при заболевании
Если у вас появился насморк, слабость, боль в горле и температура, то нужно тепло одеться, пить много жидкости и находится в помещении с прохладным и чистым воздухом.
При этом, если вам не хочется, то можете не соблюдать постельный режим.
Если у вас наблюдается высокая температура, то лучше принять жаропонижающие средства. Это может быть "Парацетамол" или "Ибупрофен". Но в любом случае необходимо рассказать о болезни семейному врачу.
Напомним, врач назвала возможные причины высокой температуры без симптомов ОРВИ.
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