Комаровський пояснив, як відрізнити коронавірус від ГРВІ

Євген Комаровський розповів, що потрібно одразу робити, якщо ви відчули нездужання. Він також пояснив, як зрозуміти, чи захворіли ви на коронавірус, чи це просто на ГРВІ.

Про це він розповів у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

За словами відомого педіатра, в перші дні захворювання симптоми хвороб дуже схожі. Але немає жодного симптому, який може бути тільки при грипі і не з'явитися при коронавірусі.

Буває часто, що при COVID-19 люди втрачають нюх і смакові відчуття. Але це також може бути і через грип. Тому не можна зі 100% упевненістю говорити, що у вас коронавірус, якщо пропав нюх.

Як зрозуміти, у вас коронавірус або грип

"При коронавірусі принципово характерно те, що на другому тижні протікання хвороби у вас можливе різке погіршення стану", - заявив Комаровський.

Він також підкреслив, що і коронавірус і грип - це вірусна інфекція. Тому лікування двох хвороб буде однаковим.

"Але у нас, як правило, немає ефективних противірусних препаратів. Тому ми повинні створити певні умови, щоб організм максимально швидко впорався з вірусом", - зазначив лікар.

Що робити при захворюванні

Якщо у вас з'явився нежить, слабкість, біль в горлі і температура, то потрібно тепло одягнутися, пити багато рідини і знаходиться в приміщенні з прохолодним і чистим повітрям.

При цьому, якщо вам не хочеться, то можете не дотримуватися постільного режиму.

Якщо у вас спостерігається висока температура, то краще прийняти жарознижуючі засоби. Це може бути "Парацетамол" або "Ібупрофен". Але в будь-якому випадку необхідно розповісти про хворобу сімейному лікарю.