Комаровский дал важные советы о лечении кашля: "эффективность лекарства не доказана"

Доктор Комаровский рассказал, что такое кашель и почему он появляется. Он объяснил, что нужно делать при появлении кашля и стоит ли применять специальные средства.

Об этом знаменитый украинский педиатр рассказал в своем блоге на YouTube.

Что такое кашель

Как объясняет доктор Комаровский, появление насморка и кашля между собой взаимосвязаны, так как сопли бегут не только из носа, но и в обратном направлении – по задней стенке глотки.

"Если сопли жидкие, то ребенок успевает их глотать. Если они густые, то они накапливаются, и, для того чтобы прочистить дыхательные пути, ребенок начинает откашливаться. Лающий кашель – это значит слизь находится в области голосовых связок. Там возможно сужение и затрудненное дыхание", - пояснил специалист.

Он добавил, что нужно сделать так, чтобы сопли у ребенка остались жидкими. Для этого нужно тепло одевать ребенка, капать в нос солевые растворы, поддерживать в помещении температуру и влажность и не укладываем ребенка горизонтально, чтобы ему было легче глотать слизь.

Если возникает затрудненное дыхание, то ждать медиков нужно на свежем воздухе, чтобы облегчить дыхание.

Длительный кашель говорит о том, что ребенку постоянно приходится очищать дыхательные пути. Причиной тому может стать воздух в помещении, пыль, постоянная сухость, аллергическая реакция. Также могут быть и внутренние причины, но это при дополнительных симптомах и более сложных заболеваниях.

Когда нужно давать лекарство

Как отмечает доктор Комаровский, самая главная родительская ошибка, это уверенность в том, что для лечения кашля нужны сиропы. Существуют два вида лекарств – отхаркивающие и купирующие кашель. Они дают команду организму, что освобождаться от слизи естественным путем не нужно или же увеличивают количество мокроты, от которой нужно избавиться организму. Однако отхаркивающие лекарства делают слизь более жидкой.

"Эффективность отхаркивающих средств в сравнении с обильным питьем не доказана", - подчеркнул доктор.

Он назвал способы, которыми нужно лечить кашель:

Потеплее одеть

Напоить

Увлажнить помещение

Скрутить отопление в помещении

Если нет температуры – идти на свежий воздух

Комаровский рассказал, как лечить кашель у ребенка