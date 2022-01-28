Комаровский объяснил, кого и когда нужно вакцинировать от вируса папилломы
Вирус папилломы человека – самая распространенная инфекция, которая передается половым путем. Считается, что этот вирус может привести к онкологии у женщин. И единственная профилактика – вакцинация.
Доктор Комаровский рассказал, кому и когда нужно делать прививки против вируса папилломы в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".
Как отметил врач, не все люди знают, что в обычных поликлиниках девочкам можно сделать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). А это очень важно, так как во многих странах мира эта вакцинация включена в календарь обязательных прививок.
"Поскольку инфицирование вирусом папилломы напрямую связано с риском развития рака шейки матки. Желательно такие прививки сделать девочке в 12-13 лет или как можно ближе к началу половой жизни", - подчеркнул Комаровский.
Он рассказал, что в Израиле и Великобритании прививки от ВПЧ делают также и мальчикам. Дело в том, что они сами не болеют этим вирусом, но могут быть переносчиками и заражать своих партнерш.
Стоит отметить, что в Украине прививки от ВПЧ бесплатно не делают.
"Вакцина у нас в Украине платная, она недешевая. Но, если у вас есть финансовая возможность ее приобрести и сделать детям прививки от ВПЧ, то это стоит сделать", - порекомендовал доктор Комаровский.
Какие бывают симптомы ВПЧ
Симптомы проявляются очень редко или слишком слабо. По данным ВОЗ, вирус папилломы человека есть у 50-80% взрослого населения планеты. Но явные симптомы бывают только в 10% случаев.
- наличие одиночных или множественных образований в виде папул, папиллом, пятен на кожных покровах и слизистых оболочках половых органов
- зуд и парестезии (расстройство чувствительности) в области поражения; болезненность во время половых контактов
- при локализации высыпаний в области уретры наблюдается зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании
- при обширных поражениях в области уретры – затрудненное мочеиспускание
- болезненные трещины и кровоточивость кожных покровов и слизистых оболочек в местах поражения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы.
А также рассказывали о том, каким препаратом делают прививку от вируса папилломы.