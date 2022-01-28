ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комаровский объяснил, кого и когда нужно вакцинировать от вируса папилломы

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 07:31
Комаровский объяснил, кого и когда нужно вакцинировать от вируса папилломы Комаровский рассказал, кому и когда нужно сделать прививку от вируса папилломы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вирус папилломы человека – самая распространенная инфекция, которая передается половым путем. Считается, что этот вирус может привести к онкологии у женщин. И единственная профилактика – вакцинация.

Доктор Комаровский рассказал, кому и когда нужно делать прививки против вируса папилломы в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Как отметил врач, не все люди знают, что в обычных поликлиниках девочкам можно сделать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). А это очень важно, так как во многих странах мира эта вакцинация включена в календарь обязательных прививок.

"Поскольку инфицирование вирусом папилломы напрямую связано с риском развития рака шейки матки. Желательно такие прививки сделать девочке в 12-13 лет или как можно ближе к началу половой жизни", - подчеркнул Комаровский.

Он рассказал, что в Израиле и Великобритании прививки от ВПЧ делают также и мальчикам. Дело в том, что они сами не болеют этим вирусом, но могут быть переносчиками и заражать своих партнерш.

Стоит отметить, что в Украине прививки от ВПЧ бесплатно не делают.

"Вакцина у нас в Украине платная, она недешевая. Но, если у вас есть финансовая возможность ее приобрести и сделать детям прививки от ВПЧ, то это стоит сделать", - порекомендовал доктор Комаровский.

Какие бывают симптомы ВПЧ

Симптомы проявляются очень редко или слишком слабо. По данным ВОЗ, вирус папилломы человека есть у 50-80% взрослого населения планеты. Но явные симптомы бывают только в 10% случаев.

  • наличие одиночных или множественных образований в виде папул, папиллом, пятен на кожных покровах и слизистых оболочках половых органов
  • зуд и парестезии (расстройство чувствительности) в области поражения; болезненность во время половых контактов
  • при локализации высыпаний в области уретры наблюдается зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании
  • при обширных поражениях в области уретры – затрудненное мочеиспускание
  • болезненные трещины и кровоточивость кожных покровов и слизистых оболочек в местах поражения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы.

А также рассказывали о том, каким препаратом делают прививку от вируса папилломы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский Комаровский Советы врача
LITE
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны