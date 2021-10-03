В Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы человека: как уберечься

Вирус папилломы человека (ВПЧ) в современном мире стал очень распространенным в обществе. В частности, многие люди инфицируются им вскоре после начала половой жизни. Поэтому почти половина сексуально активных лиц в определенный момент жизни будет иметь ВПЧ.

По данным ВОЗ, различают 100 видов ВПЧ. Однако, многие никак не проявляются и проходят сами без каких-либо вмешательств через несколько месяцев после инфицирования, и почти 90% - в течение 2 лет.

"Однако, которых как минимум 14 типов ВПЧ приводят к развитию онкологических заболеваний. Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки. Есть также фактические данные о связи ВПЧ с онкологическими заболеваниями ануса, вульвы, влагалища, пениса и ротоглотки", - свидетельствуют данные ВОЗ.

Как передается вирус

ВПЧ передается половым путем, но для передачи вируса не обязателен секс с проникновением. Путем передачи инфекции также имеется телесный генитальный контакт. Чтобы снизить вероятность заражения ВПЧ, вы можете прибегнуть к нескольким мерам.

Проходить вакцинацию. Остановить передачу папилломавируса от человека к человеку можно благодаря вакцинации.

Вакцинация защищает девушек от развития рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Прививки против ВПЧ проводят в 84 странах мира, например, в США, Канаде и большинстве стран ЕС. Около 80 миллионов человек во всем мире уже вакцинировались против папилломавируса.

Девушкам стоит прививаться двумя дозами в возрасте 9-14 лет еще до начала половой жизни. Людям, живущим с ВИЧ, для защиты от папилломы вирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, нужно ввести 3 дозы вакцины.

В Украине вакцина от папилломавируса не включена в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому родителям следует самостоятельно позаботиться об иммунопрофилактике своих детей.

Осуществлять скрининг на рак шейки матки.

Нужно осуществлять регулярные рутинные обследования у гинеколога для женщин в возрасте от 21 до 65 лет, ведь это может предотвратить развитие рака шейки матки.

Важно правильно использовать латексные презервативы каждый раз, когда вы занимаетесь сексом.

Это поможет снизить вероятность заражения ВПЧ. Но вирус может инфицировать участки, не защищенные презервативом - таким образом, презервативы не могут в полной мере защитить от заражения ВПЧ.