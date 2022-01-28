Комаровський пояснив, кого і коли потрібно вакцинувати від вірусу папіломи
Вірус папіломи людини - найпоширеніша інфекція, яка передається статевим шляхом. Вважається, що цей вірус може привести до онкології у жінок. І єдина профілактика - вакцинація.
Доктор Комаровський розповів, кому і коли потрібно робити щеплення проти вірусу папіломи в програмі "Час Голованова"на телеканалі "Україна 24".
Як зазначив лікар, не всі люди знають, що у звичайних поліклініках дівчаткам можна зробити вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). А це дуже важливо, оскільки у багатьох країнах світу ця вакцинація включена в календар обов'язкових щеплень.
"Оскільки інфікування вірусом папіломи безпосередньо пов'язане з ризиком розвитку раку шийки матки. Бажано такі щеплення зробити дівчинці в 12-13 років або якомога ближче до початку статевого життя", - підкреслив Комаровський.
Він розповів, що в Ізраїлі та Великобританії щеплення від ВПЛ роблять також і хлопчикам. Річ у тому, що вони самі не хворіють на цей вірусом, але можуть бути переносниками та заражати своїх партнерок.
Варто відзначити, що в Україні щеплення від ВПЛ безкоштовно не роблять.
"Вакцина у нас в Україні платна, вона недешева. Але, якщо у вас є фінансова можливість її придбати та зробити дітям щеплення від ВПЛ, то це варто зробити", - порекомендував доктор Комаровський.
Які бувають симптоми ВПЛ
Симптоми проявляються дуже рідко або занадто слабо. За даними ВООЗ, вірус папіломи людини є у 50-80% дорослого населення планети. Але явні симптоми бувають тільки в 10% випадків.
- наявність одиночних або множинних утворень у вигляді папул, папілом, плям на шкірних покривах і слизових оболонках статевих органів
- свербіж і парестезії (розлад чутливості) в області ураження; хворобливість під час статевих контактів
- при локалізації висипань в області уретри спостерігається свербіж, печіння, болючість при сечовипусканні
- при великих ураженнях в області уретри - утруднене сечовипускання
- хворобливі тріщини та кровоточивість шкірних покривів і слизових оболонок в місцях ураження.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли про небезпеку вірусу папіломи.
А також розповідали про те, яким препаратом роблять щеплення від вірусу папіломи.