ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Медики рассказали, когда нужно делать прививку от рака шейки матки

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 12:46
Медики рассказали, когда нужно делать прививку от рака шейки матки Когда делать вакцину от рака шейки матки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Большинство случаев рака шейки матки вызвано продолжительной инфекцией одним из вирусов папилломы человека. Но от этого можно защититься, сделав вакцину Церварикс.

Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Львовской ОГА в Facebook.

Такая прививка делается девочкам в подростковом возрасте, до 15 лет, сообщают украинские медики.

Для тех, кто во Львове

Чтобы пройти вакцинацию, необходимо зарегистрироваться к врачу педиатра или врачу-иммунологу ЗУСДМЦ в регистратуре по тел. +38-032-270-22-07, +38-097-150-70-53, +38-063-189-70-50.

Отмечается, что для детей Львовской области вакцинация проводится бесплатно. Вакцина закуплена в рамках утвержденной комплексной программы поддержки отрасли здравоохранения Львовской области на 2021-2025 годы.

Данная программа работает для бесплатной вакцинации девочек с 2017 года.

Как проявляется рак шейки матки на ранних стадиях

Ранняя диагностика онкологического заболевания обусловлена ранними проявлениями – кровянистыми межменструальными выделениями или в менопаузальный период. Вторым выраженным признаком являются лейкорея (обильные жидкие бели). Для ранних стадий прогрессирования раковой опухоли не характерны болезненные ощущения.

Медики рассказали, когда нужно делать прививку от рака шейки маткиВакцина Церварикс (фото: facebook.com/healthloda)

Напомним, что ученые назвали популярные продукты, которые вызывают рак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
LITE
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"