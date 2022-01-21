Медики рассказали, когда нужно делать прививку от рака шейки матки
Большинство случаев рака шейки матки вызвано продолжительной инфекцией одним из вирусов папилломы человека. Но от этого можно защититься, сделав вакцину Церварикс.
Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Львовской ОГА в Facebook.
Такая прививка делается девочкам в подростковом возрасте, до 15 лет, сообщают украинские медики.
Для тех, кто во Львове
Чтобы пройти вакцинацию, необходимо зарегистрироваться к врачу педиатра или врачу-иммунологу ЗУСДМЦ в регистратуре по тел. +38-032-270-22-07, +38-097-150-70-53, +38-063-189-70-50.
Отмечается, что для детей Львовской области вакцинация проводится бесплатно. Вакцина закуплена в рамках утвержденной комплексной программы поддержки отрасли здравоохранения Львовской области на 2021-2025 годы.
Данная программа работает для бесплатной вакцинации девочек с 2017 года.
Как проявляется рак шейки матки на ранних стадиях
Ранняя диагностика онкологического заболевания обусловлена ранними проявлениями – кровянистыми межменструальными выделениями или в менопаузальный период. Вторым выраженным признаком являются лейкорея (обильные жидкие бели). Для ранних стадий прогрессирования раковой опухоли не характерны болезненные ощущения.
Вакцина Церварикс (фото: facebook.com/healthloda)