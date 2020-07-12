Комаровский объяснил, в каких случаях при COVID-19 можно пить антибиотики

Евгений Комаровский рассказал, почему при пневмонии от коронавируса сразу не назначают антибиотики. Соответствующую публикацию доктор разместил в социальной сети Instagram.

По словам врача, чтобы определить вид пневмонии, достаточно сделать анализ крови. Она может быть вирусной или бактериальной. А после этого уже будет известно о том, стоит ли лечить болезнь антибиотиками.

Кроме того, когда у человека на фоне вирусной инфекции развивается воспаление легких как осложнение, то в каждом регионе врачи примерно могут понимать, какие возбудители чаще вызывают эти пневмонии, а также какой антибиотик нужно назначать в данной ситуации первоначально. В отдельных случаях антибиотик может ухудшить состояние.

"На вирусы, как вы знаете, антибиотики не действуют. Более того, профилактическая терапия антибиотиками тоже бесполезна, то есть назначение антибиотиков до развития пневмонии не спасет от ее возникновения", - прокомментировал врач.

Также Комаровский отметил, если нарушена вентиляция легких либо наблюдается дыхательная недостаточность, то всегда есть риск, что пневмония разовьется из-за тех бактерий, которые устойчивы к назначенному препарату. В таком случае в ход могут пойти более сильные препараты. Поэтому стоит быть осторожнее и подходить к вопросу касательно лечения с умом.

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