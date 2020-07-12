Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровский сделал неожиданное заявление

Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о бессимптомных носителях COVID-19. Такая форма болезни возможна в том случае, если организм встретился с вирусом и иммунная система справилась с ним на месте внедрения, не доводя себя до повреждения клеток. Об этом доктор рассказал на YouTube-канале.

"Любое проявление болезни называется симптом. То есть у Вас нет никаких проявлений болезни, Вы себя нормально чувствуете, а потом вдруг решили сделать тесты. И вот вам сделали ПЦР-тест и обнаружили коронавирус. Значит у Вас бессимптомная форма болезни. Либо обнаружили антитела иммуноглобулин G, который говорит о том, что Вы перенесли болезнь", - прокомментировал Комаровский.

Каждый должен помнить о правилах безопасности и не забывать носить маску, потому что человек без симптомов может быть заразен и выделять вирус в окружающую среду.

"Но смотрите: почему возник какой-то симптом? Почему вдруг пропадает вкус или текут сопли? Почему тяжело дышать? Потому что вирус проникает внутрь человеческой клетки. С этой клеткой что-то происходит. Она начинает вырабатывать слизь и перестает выполнять свою функцию. Клетка начинает производить новые вирусы - отсюда и симптомы", - сообщил доктор.

Если симптомов нет - это говорит о том, что поражено небольшое количество клеток. Поэтому у человека, который переживает болезнь бессимптомно, количество вируса очень незначительно. Кроме того, у него нет симптомов в виде кашля и насморка, которые способствуют распространению вируса в воздухе.

Напомним, что Комаровский предложил неожиданный способ защиты от COVID-19.

Мы писали, что Комаровский рассказал о рисках заболевания COVID-19 во время футбола.