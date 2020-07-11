Радикально: Комаровский предложил неожиданный способ защиты от COVID-19

Комаровский о коронавирусе (фото: facebook.com.uakomar)

Комаровский удивил заявлением

Евгений Комаровский уверяет, что в Украине было бы правильно ввести жесткие ограничения для людей, которые попадают в группу риска. Своим мнением доктор поделился в интервью YouTube-каналу "Politeka Online".

Комаровский считает, что для пенсионеров можно было бы выделить определенное время, в которое они имели бы возможность посещать супермаркеты и аптеки - приблизительно с 8 до 9 утра.

"Почему нельзя сделать так, чтобы первый час работы после открытия супермаркеты и аптеки принимали только пожилых людей, а чтобы после 9 утра ни один пенсионер не имел возможности зайти никуда?" - отметил врач.

Защитить группы риска, по его мнению, можно лишь радикальными способами. При этом не стоит ограничивать молодых, которые болеют минимально. Государственная политика очень сомнительная в данном вопросе.

"Дети не являются группой риска. Молодежь не является группой риска. Закрыть школы и институты - это страшная ошибка. Остановить производство, где работают молодые люди, потерять кучу денег, которые можно было бы вложить в заботу о стариках", - прокомментировал он.

К слову, особому риску подвержены прежде всего пожилые люди, при этом уровень смертности растет в геометрической прогрессии, начиная приблизительно с 65 лет.

Поэтому в период пандемии коронавируса люди пожилого возраста должны быть особенно защищены, тем более, если они страдают хроническими заболеваниями, повышающими опасность летального исхода. Входящие в эту группу риска должны избегать любых скоплений народа, будь то массовые мероприятия или встречи в людных местах.

Комаровский рассказал о коронавирусе

Напомним, что Комаровский рассказал о рисках заболевания COVID-19 во время футбола.