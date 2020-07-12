Комаровський пояснив, в яких випадках при COVID-19 можна пити антибіотики

Євген Комаровський розповів, чому при пневмонії від коронавірусу відразу не призначають антибіотики. Відповідну публікацію доктор розмістив в соціальній мережі Instagram.

За словами лікаря, щоб визначити вид пневмонії, достатньо зробити аналіз крові. Вона може бути вірусною або бактеріальною. А після цього вже буде відомо про те, чи варто лікувати хворобу антибіотиками.

Крім того, коли у людини на тлі вірусної інфекції розвивається запалення легень як ускладнення, то в кожному регіоні лікарі приблизно можуть розуміти, які збудники частіше викликають ці пневмонії, а також який антибіотик слід призначати в даній ситуації спочатку. В окремих випадках антибіотик може погіршити стан.

"На віруси, як ви знаєте, антибіотики не діють. Більш того, профілактична терапія антибіотиками теж марна, призначення антибіотиків до розвитку пневмонії не врятує від її виникнення", - прокоментував лікар.

Також Комаровський зазначив, якщо порушена вентиляція легенів або спостерігається дихальна недостатність, то завжди є ризик, що пневмонія розвинеться через ті бактерії, які стійкі до призначеного препарату. У такому випадку в хід можуть піти більш сильні препарати. Тому варто бути обережніше та підходити до питання щодо лікування з розумом.

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