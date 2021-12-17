Комаровский назвал "молочку", которую категорически нельзя давать детям

По словам заслуженного врача Украины, младенцам до годика категорически нельзя давать цельное коровье (козье и других сельскохозяйственных животных) молоко. Это же касается детей 2-3 лет - им молоко давать нежелательно.

Какую же "молочку" можно давать детям?

Комаровский говорит, что это правило не касается молочных продуктов или адаптированных молочных смесей.

При этом, по словам заслуженного педиатра, есть некоторые народности, у которых в культуре в принципе не принято употреблять молочные продукты. Поэтому жизнь без "молочки" все же есть.

Что такое "молочный продукт"

Молочные продукты - пищевые продукты, вырабатываемые из молока путем его переработки.

Молочные продукты подразделяют на такие группы:

кисломолочные продукты;

масло;

сыры;

молочные консервы (сгущенные) и сухие молочные продукты;

сливки;

мороженое.

Конечно же знакомство детей с "молочкой" следует начинать именно с кисломолочных продуктов.

В чем опасно чрезмерное употребление молока?

Комаровский говорит, что кальций, содержащийся в молоке, является прямым антагонистом железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.

"В последнее время медицинская наука вообще пересматривает рекомендации, что молока надо много... Выяснили, что люди, которые пьют три и больше стакана молока в день, не здоровее тех, кто этого не делает", - говорит педиатр.

При этом кальций из молока можно заменить другими продуктами, богатыми этим микроэлементом (рыбой, зеленью, бобовыми, крупами).