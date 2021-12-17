Комаровский назвал "молочку", которую категорически нельзя давать детям

Доктор Комаровский рассказал, какой вид "молочки" категорически нельзя давать маленьким детям первого года жизни, а малышам постарше - нежелательно.
Об этом педиатр рассказал на своем канале YouTube.
По словам заслуженного врача Украины, младенцам до годика категорически нельзя давать цельное коровье (козье и других сельскохозяйственных животных) молоко. Это же касается детей 2-3 лет - им молоко давать нежелательно.
Комаровский говорит, что это правило не касается молочных продуктов или адаптированных молочных смесей.
При этом, по словам заслуженного педиатра, есть некоторые народности, у которых в культуре в принципе не принято употреблять молочные продукты. Поэтому жизнь без "молочки" все же есть.
Молочные продукты - пищевые продукты, вырабатываемые из молока путем его переработки.
Молочные продукты подразделяют на такие группы:
Конечно же знакомство детей с "молочкой" следует начинать именно с кисломолочных продуктов.
Комаровский говорит, что кальций, содержащийся в молоке, является прямым антагонистом железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.
"В последнее время медицинская наука вообще пересматривает рекомендации, что молока надо много... Выяснили, что люди, которые пьют три и больше стакана молока в день, не здоровее тех, кто этого не делает", - говорит педиатр.
При этом кальций из молока можно заменить другими продуктами, богатыми этим микроэлементом (рыбой, зеленью, бобовыми, крупами).
Ранее педиатр также рассказал, какой единственный витамин нужно принимать дополнительно.
Кроме того Комаровский раскритиковал украинских врачей за ложные диагнозы, "капельницы и таблеточки".