Комаровський назвав "молочку", яку категорично не можна давати дітям

За словами заслуженого лікаря України, немовлятам до року категорично не можна давати незбиране коров'яче (козяче та інших сільськогосподарських тварин) молоко. Це ж стосується дітей 2-3 років - їм молоко давати небажано.

Яку ж "молочку" можна давати дітям?

Комаровський каже, що це правило не стосується молочних продуктів або адаптованих молочних сумішей.

При цьому, за словами заслуженого педіатра, є деякі народності, у яких в культурі в принципі не прийнято вживати молочні продукти. Тому життя без "молочки" все ж є.

Що таке "молочний продукт"

Молочні продукти - харчові продукти, що виробляються з молока шляхом його переробки.

Молочні продукти поділяють на такі групи:

кисломолочні продукти;

масло;

сир;

молочні консерви (згущені) і сухі молочні продукти;

вершки;

морозиво.

Звичайно ж знайомство дітей з "молочкою" слід починати саме з кисломолочних продуктів.

У чому небезпечно надмірне вживання молока?

Комаровський каже, що кальцій, що міститься в молоці, є прямим антагоністом заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.

"Останнім часом медична наука взагалі переглядає рекомендації, що молока треба багато... З'ясували, що люди, які п'ють три і більше склянки молока в день, не здоровіші за тих, хто цього не робить", - каже педіатр.

При цьому кальцій з молока можна замінити іншими продуктами, багатими цим мікроелементом (рибою, зеленню, бобовими, крупами).