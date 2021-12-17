Комаровський назвав "молочку", яку категорично не можна давати дітям

Доктор Комаровський розповів, який вид "молочки" категорично не можна давати маленьким дітям першого року життя, а малюкам постарше - небажано.
Про це педіатр розповів на своєму каналі YouTube.
За словами заслуженого лікаря України, немовлятам до року категорично не можна давати незбиране коров'яче (козяче та інших сільськогосподарських тварин) молоко. Це ж стосується дітей 2-3 років - їм молоко давати небажано.
Комаровський каже, що це правило не стосується молочних продуктів або адаптованих молочних сумішей.
При цьому, за словами заслуженого педіатра, є деякі народності, у яких в культурі в принципі не прийнято вживати молочні продукти. Тому життя без "молочки" все ж є.
Молочні продукти - харчові продукти, що виробляються з молока шляхом його переробки.
Молочні продукти поділяють на такі групи:
Звичайно ж знайомство дітей з "молочкою" слід починати саме з кисломолочних продуктів.
Комаровський каже, що кальцій, що міститься в молоці, є прямим антагоністом заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.
"Останнім часом медична наука взагалі переглядає рекомендації, що молока треба багато... З'ясували, що люди, які п'ють три і більше склянки молока в день, не здоровіші за тих, хто цього не робить", - каже педіатр.
При цьому кальцій з молока можна замінити іншими продуктами, багатими цим мікроелементом (рибою, зеленню, бобовими, крупами).
Раніше педіатр також розповів, який єдиний вітамін потрібно приймати додатково.
Крім того Комаровський розкритикував українських лікарів за неправдиві діагнози, "крапельниці і таблеточки".