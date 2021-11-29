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Комаровский разнес украинских врачей за ложные диагнозы, "капельницы и укольчики"

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 18:50
Комаровский разнес украинских врачей за ложные диагнозы, "капельницы и укольчики" Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Евгений Комаровский раскритиковал врачей за ложные диагнозы, которые ставят только в нашей стране. Педиатр говорит, что украинцы привыкли оценивать качество лечения по критерию "сделал тебе больно врач или нет".

Об этом заслуженный врач рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Педиатр перечислил самые популярные "странные" диагнозы, которые встречаются в медкарточках украинцев.

"Вегетососудистая дистония... Диатез, дисбактериоз, внутричерепное давление, дискинезия желчевыводящих путей. У каждого такое было, только всем это лечили капельницами, укольчиками", - говорит он.

Эксперт отметил, что украинский врач может считаться "хорошим" только тогда, когда что-то делает пациенту.

"У нас же классическая тактика - когда у тебя болит, к примеру, голова, приезжает скорая помощь, укололи тебе в задницу "Магнезию". И жо*а потом так болит, что ты уже про свою голову забываешь. Все, это называется лечением", - заявляет педиатр.

Но если вы не чувствуете, никаких "последствий" лечения - значит оно, якобы неэффективное.

"Причем, чем сильнее болит задница, тем ой какой доктор хороший. А если тебя укололи, а попа после этого не болит - это что за лечение такое? Говорят, смотрите вот, мне капельницу ставили и вся рука отекла, вот это меня полечили", - добавил доктор Комаровский.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты в холодильнике и морозилке.

Также сообщалось, что Комаровский назвал наихудшую кашу, которую не стоит покупать и готовить ни детям, ни взрослым.

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Евгений Комаровский
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