Комаровский назвал боль в животе, при которой срочно нужно к врачу

Доктор Евгений Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно обращаться к врачу. Педиатр утверждает, что именно локализация болевых ощущений, то есть место, где болит - главный индикатор.

Об этом врач сообщил на своей странице Instagram/

При боли в животе срочно нужен врач, если:

Боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа)

Имеются следы крови в кале и рвотных массах

Имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность)

Если боль в животе сочетается с такими симптомами, как:

выраженная бледность кожи и потливость,

понос и повышенная температура,

сыпь, сонливость.

Особенности боли в животе в детском возрасте

По словам педиатра, в детском возрастет боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией.

Такие боли (простые, неопасные, функциональные), как правило, локализуются, в центре живота. Ребенок будет показывать на область вокруг пупка.

А вот любая боль не в центре живота - повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей.