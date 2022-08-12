Комаровский назвал боль в животе, при которой срочно нужно к врачу

Доктор Евгений Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно обращаться к врачу. Педиатр утверждает, что именно локализация болевых ощущений, то есть место, где болит - главный индикатор.
Об этом врач сообщил на своей странице Instagram/
По словам педиатра, в детском возрастет боли в животе в большинстве случаев неопасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией.
Такие боли (простые, неопасные, функциональные), как правило, локализуются, в центре живота. Ребенок будет показывать на область вокруг пупка.
А вот любая боль не в центре живота - повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей.
Ранее доктор Комаровский рассказал, где меньше нитратов - в арбузе или дыне.
Также сообщалось, что доктор назвал опасные ягоды.