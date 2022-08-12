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Комаровський назвав біль в животі, при якому терміново потрібно до лікаря

Фото: Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський розповів, при якому болю в животі потрібно терміново звертатися до лікаря. Педіатр стверджує, що саме локалізація больових відчуттів, тобто місце, де болить - головний індикатор.

Про це лікар написав на своїй сторінці Instagram.

При болю в животі терміново потрібен лікар, якщо:

  • Біль локалізується в правій клубовій області (внизу живота справа)
  • Є сліди крові в калі і блювотних масах
  • Є будь-які проблеми з сечовипусканням (утруднення, болючість)

Якщо біль в животі поєднується з такими симптомами, як:

  • виражена блідість шкіри і пітливість,
  • пронос і підвищена температура,
  • висип, сонливість.

Особливості болю в животі в дитячому віці

За словами педіатра, в дитячому віці болі в животі в більшості випадків безпечні і пов'язані з підвищеним газоутворенням, спазмом кишечника, несвоєчасною дефекацією.

Такі болі (прості, безпечні, функціональні), як правило, локалізуються, в центрі живота. Дитина буде показувати на область навколо пупка.

А ось будь-який біль не в центрі живота - привід для огляду лікаря і підвищеної настороженості батьків.

Раніше доктор Комаровський розповів, де менше нітратів - в кавуні або дині.

Також повідомлялося, що доктор назвав небезпечні ягоди.

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Євген Комаровський