Комаровський назвав біль в животі, при якому терміново потрібно до лікаря

Доктор Євген Комаровський розповів, при якому болю в животі потрібно терміново звертатися до лікаря. Педіатр стверджує, що саме локалізація больових відчуттів, тобто місце, де болить - головний індикатор.

Про це лікар написав на своїй сторінці Instagram.

При болю в животі терміново потрібен лікар, якщо:

Біль локалізується в правій клубовій області (внизу живота справа)

Є сліди крові в калі і блювотних масах

Є будь-які проблеми з сечовипусканням (утруднення, болючість)

Якщо біль в животі поєднується з такими симптомами, як:

виражена блідість шкіри і пітливість,

пронос і підвищена температура,

висип, сонливість.

Особливості болю в животі в дитячому віці

За словами педіатра, в дитячому віці болі в животі в більшості випадків безпечні і пов'язані з підвищеним газоутворенням, спазмом кишечника, несвоєчасною дефекацією.

Такі болі (прості, безпечні, функціональні), як правило, локалізуються, в центрі живота. Дитина буде показувати на область навколо пупка.

А ось будь-який біль не в центрі живота - привід для огляду лікаря і підвищеної настороженості батьків.