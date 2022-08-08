Арбуз или дыня? Комаровский рассказал, где меньше нитратов

В Украине в разгаре сезон арбузов и дынь, поэтому важно знать о безопасности употребления этих летних плодов.

Об этом заслуженный врач и его приглашенный эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов рассказали на YouTube -канале Комаровского.

Можно ли употреблять ранние арбузы?

По словам эксперта, в ранних арбузах и дынях действительно много нитратов. Чем больше во фрукте жидкости - тем больше нитратов.

Поэтому следует повременить с покупкой до конца июля точно - тогда бахчевые уже зреют природным способом и более безопасны.

Что безопаснее арбуз или дыня?

По словам эксперта, дыня, с точки зрения количества нитратов, - безопаснее. Ведь чем больше влаги, тем больше нитратов.

Фото: Арбузы лучше покупать позже (pixabay)

Как определить спелый арбуз и дыню

Никакое постукивание, трещание - не работают. Единственный признак дозревшей дыни или арбуза - сухой хвостик. Это значит, что плод уже отделился от корневой системы.

Можно ли определить наличие нитратов при помощи специальных гаджетов?

Эксперт дала точный ответ: разрекламированные нитрат-тестеры не работают.

При этом по внешним признакам количество нитратов определить нельзя. Но в созревших плодах нитратов гораздо меньше, чем в созревших.

Фото: Дыня безопаснее арбуза (pixabay)

В каком возрасте можно давать детям арбуз и дыню?

Арбуз можно давать ребенку после года. Кроме того - это отличный вариант для ребенка, который перенес кишечную инфекцию и его нужно отпоить.

Также арбуз из холодильника отлично закаливает носоглотку ребенка.