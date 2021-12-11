Комаров предупредил об аферистах, которые разводят людей от его имени: как работает схема

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров предупредил украинцев о мошенниках, которые от его имени и используя фото знаменитости воруют в сети у людей деньги.
Об этом Комаров рассказал на своей странице в Facebook.
Телеведущий отметил, что не впервые уже становится объектом подобного "внимания" аферистов. И вот теперь снова злоумышленники, прикрываясь его личностью, разводят доверчивых граждан.
Комаров решил обратиться в Киберполицию по данному факту, а пока преступников будут ловить, нужно по возможности минимизировать потенциальное число их жертв, предостеречь и защитить людей от обмана.
Поэтому путешественник рассказал о схеме и показал кадры с новым примером такого "разводняка".
"Схема стандартна: в фотошопе дорисовывают на фотографиях, где у меня в руках телефон или лист бумаги, какую-то информацию о "розыгрышах", "подарках", "безвозмездной раздаче денег" и т.д." - рассказал он и добавил, что мошенники также добавляют отзывы от якобы "счастливчиков".
Вот как выглядят фейковые сообщения:
Внимание - обман! Дмитрий Комаров предупредил о "розыгрышах" от мошенников, которые используют его имя (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)
Так, Комаров сделал официальное заявление - никакого отношения к подобным "разводам" не имеет.
"Если вы видите в сети, что Дима Комаров якобы предлагает где-то зарегистрироваться, и он за это перечислит деньги - это ложь", - подчеркивает ведущий.
Ранее мы рассказывали, что мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских.
Также мы писали о том, что DZIDZIO хотел спасти ребенку жизни, зато стал жертвой мошенников, которые обманули его на немалую сумму денег.