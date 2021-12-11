Комаров попередив про аферистів, які розводять людей від його імені: як працює схема

Телеведучий зазначив, що не вперше вже стає об'єктом подібної "уваги" аферистів. І ось тепер знову зловмисники, прикриваючись його особою, розводять довірливих громадян.

Комаров вирішив звернутися до Кіберполіції за даним фактом, а поки злочинців ловитимуть, потрібно по можливості мінімізувати потенційне число їх жертв, застерегти і захистити людей від обману.

Тому мандрівник розповів про схему і показав кадри з новим прикладом такого "розводняка".

"Схема стандартна: у фотошопі домальовують на фотографіях, де у мене в руках телефон або аркуш паперу, якусь інформацію про "розіграші", "подарунки", "безоплатну роздачу грошей" і т.д." - розповів він і додав, що шахраї також додають відгуки від нібито "щасливчиків".

Ось як виглядають фейкові повідомлення:

Увага - обман! Дмитро Комаров попередив про "розіграші" від шахраїв, які використовують його ім'я (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Так, Комаров зробив офіційну заяву - жодного відношення до подібних "розводів" не має.

"Якщо ви бачите в мережі, що Діма Комаров нібито пропонує десь зареєструватися, і він за це перерахує гроші - це брехня", - наголошує ведучий.