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Комаров предупредил об аферистах, которые разводят людей от его имени: как работает схема

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 14:56
Комаров предупредил об аферистах, которые разводят людей от его имени: как работает схема Фото: Дмитрий Комаров (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)
Автор: Владимир Костырин

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров предупредил украинцев о мошенниках, которые от его имени и используя фото знаменитости воруют в сети у людей деньги.

Об этом Комаров рассказал на своей странице в Facebook.

Телеведущий отметил, что не впервые уже становится объектом подобного "внимания" аферистов. И вот теперь снова злоумышленники, прикрываясь его личностью, разводят доверчивых граждан.

Комаров решил обратиться в Киберполицию по данному факту, а пока преступников будут ловить, нужно по возможности минимизировать потенциальное число их жертв, предостеречь и защитить людей от обмана.

Поэтому путешественник рассказал о схеме и показал кадры с новым примером такого "разводняка".

"Схема стандартна: в фотошопе дорисовывают на фотографиях, где у меня в руках телефон или лист бумаги, какую-то информацию о "розыгрышах", "подарках", "безвозмездной раздаче денег" и т.д." - рассказал он и добавил, что мошенники также добавляют отзывы от якобы "счастливчиков".

Вот как выглядят фейковые сообщения:

Комаров предупредил об аферистах, которые разводят людей от его имени: как работает схемаКомаров предупредил об аферистах, которые разводят людей от его имени: как работает схема

Внимание - обман! Дмитрий Комаров предупредил о "розыгрышах" от мошенников, которые используют его имя (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Так, Комаров сделал официальное заявление - никакого отношения к подобным "разводам" не имеет.

"Если вы видите в сети, что Дима Комаров якобы предлагает где-то зарегистрироваться, и он за это перечислит деньги - это ложь", - подчеркивает ведущий.

Ранее мы рассказывали, что мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских.

Также мы писали о том, что DZIDZIO хотел спасти ребенку жизни, зато стал жертвой мошенников, которые обманули его на немалую сумму денег.

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Дмитрий Комаров Схемы мошенников
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