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Комаров попередив про аферистів, які розводять людей від його імені: як працює схема

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Субота 11 грудня 2021 14:56
Комаров попередив про аферистів, які розводять людей від його імені: як працює схема Фото: Дмитро Комаров (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)
Автор: Володимир Костирін

Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров попередив українців про шахраїв, які від його імені та використовуючи фото знаменитості крадуть в мережі у людей гроші.

Про це Комаров розповів на своїй сторінці в Facebook.

Телеведучий зазначив, що не вперше вже стає об'єктом подібної "уваги" аферистів. І ось тепер знову зловмисники, прикриваючись його особою, розводять довірливих громадян.

Комаров вирішив звернутися до Кіберполіції за даним фактом, а поки злочинців ловитимуть, потрібно по можливості мінімізувати потенційне число їх жертв, застерегти і захистити людей від обману.

Тому мандрівник розповів про схему і показав кадри з новим прикладом такого "розводняка".

"Схема стандартна: у фотошопі домальовують на фотографіях, де у мене в руках телефон або аркуш паперу, якусь інформацію про "розіграші", "подарунки", "безоплатну роздачу грошей" і т.д." - розповів він і додав, що шахраї також додають відгуки від нібито "щасливчиків".

Ось як виглядають фейкові повідомлення:

Комаров попередив про аферистів, які розводять людей від його імені: як працює схемаКомаров попередив про аферистів, які розводять людей від його імені: як працює схема

Увага - обман! Дмитро Комаров попередив про "розіграші" від шахраїв, які використовують його ім'я (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Так, Комаров зробив офіційну заяву - жодного відношення до подібних "розводів" не має.

"Якщо ви бачите в мережі, що Діма Комаров нібито пропонує десь зареєструватися, і він за це перерахує гроші - це брехня", - наголошує ведучий.

Раніше ми розповідали, що шахраї з Росії розводять українців на гроші, використовуючи відео Насті Каменських.

Також ми писали про те, що DZIDZIO хотів врятувати дитині життя, зате став жертвою шахраїв, які обманули його на чималу суму грошей.

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Дмитрий Комаров Схеми шахраїв
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