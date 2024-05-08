Команія SpaceX показала скафандри, у яких астронавти вийдуть у відкритий космос вже цього року

Компанія SpaceX показала скафандри, у які будуть одягнені її астронавти під час першого в історії приватного виходу у відкритий космос. Місія Polaris Dawn має відбутися уже у 2024 році.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію New Atlas.
Компанія SpaceX раніше використовувала скафандри внутрішньотранспортної активності (IVA). Вони захищають космонавтів у разі втрати тиску в салоні корабля. В екстрених ситуаціях козирок шолома закривається, костюм перемикається на підтримку життя космонавта, поки капсула не зможе повернутися на Землю.
Під тиском такий костюм перетворюється на повітряну кулю у формі людини, і це ускладнює рух людини. Тканина також не надто міцна, козирок шолома не може впоратися з прямими відблисками сонця, а весь костюм насправді не призначений для захисту користувача поза капсулою.
Костюм під назвою Extra-Vehicular Activity (EVA) є значно оновленою версією тих, які США використовували для своїх місій Apollo, Skylab, Space Shuttle і International Space Station.
Він розроблений, щоб мати набагато більшу мобільність під тиском, бути менш вразливим до розривів і потертостей, підтримувати комфортну температуру для користувача та захищати від мікрометеоритів. Також він дозволяє космонавту рухатись, а не просто забезпечувати екстрений захист.
У новому скафандрі використали нові матеріали, процеси виготовлення та обертові з’єднання для значно більшої мобільності під тиском і кращого комфорту під час спущення повітря. Ущільнювачі, застібки-блискавки та клапани розроблені для високого рівня резервування у разі несправності.
Повідомляється, що шолом надрукований на 3D-принтері. Він має новий козирок, покритий міддю та оксидом індію, олова, який може витримувати сонячні відблиски. Він також містить проекційний дисплей і камеру для надання інформації в реальному часі про тиск, температуру та відносну вологість костюма.
Додамо, що майбутня місія передбачає двогодинний вихід у відкритий космос двох членів екіпажу. Вони протестують скафандри на безпечність та практичність.
Читайте також про те, що вчені зробили гучну заяву щодо життя на Марсі.
Раніше ми писали про те, що Китай показав, якою буде його база на Місяці.