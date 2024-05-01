ua en ru
Ср, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай показав, якою буде його база на Місяці: фото і відео космічного поселення

Китай, Середа 01 травня 2024 21:54
UA EN RU
Китай показав, якою буде його база на Місяці: фото і відео космічного поселення Як виглядатиме космічна база Китаю (фото: China National Space Administration
Автор: Василина Копитко

Китай оприлюднив відео, у якому показано, якою буде його майбутня база на Місяці. Її планують створити протягом двох наступних десятиліть.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space.

Як виглядатиме база на Місяці

Китай у рамках щорічного святкування Дня космосу представив відео з детальним описом свого місячного форпосту. Проект відомий як Міжнародна місячна дослідницька станція (ILRS). Китай оголосив про нього у 2021 році.

Зараз Китай очолює ініціативу створення бази на Місяці та намагається залучити міжнародних партнерів для цього. До проекту вже долучилися Росія, Венесуела, Пакистан, Азербайджан, Білорусь, Південна Африка, Єгипет, Таїланд і Нікарагуа.

Відео показує ряд місій, включаючи операції повернення зразків з поверхні, посадковий модуль і марсохід, а також допоміжні орбітальні супутники. Це відповідає запланованим місіям Chang'e-6 і 7, які планується запустити наступного місяця та 2027 року відповідно.

Разом із Chang'e-8 вони сформують базову модель ILRS приблизно до 2028 року. Далі будуть комунікації, виробництво електроенергії та інша інфраструктура, яку перетворять на населений місячний форпост.

Китай показав, якою буде його база на Місяці: фото і відео космічного поселенняТак виглядатиме база на Місяці (фото: China National Space Administration)

На місячному форпості буде науково-експериментальна база, на якій проводитимуться міждисциплінарні та багатоцільові дослідження. Вона зможе автономно працювати як на місячній поверхні, так і на місячній орбіті.

"Місяць служить відправною точкою, а міжнародна місячна дослідницька станція забезпечить платформу для довгострокових наукових досліджень, роботи та проживання, прокладаючи шлях для майбутніх досліджень людини в більш глибокий космос", - заявив головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейрен.

Також він зазначив, що базу збудують в два етапи. На першому етапі до 2035 року навколо південного полюса Місяця створять комплексні наукові об’єкти з основними функціями та основними опорними елементами. На другому етапі до 2045 року буде створено добре обладнаний і стабільний об’єкт значного масштабу.

Цікавою деталлю відео є присутність на задньому плані старого космічного корабля NASA, який злітає зі стартового майданчика.

Читайте також про те, що на Міжнародній космічній станції виявили бактерії-мутанти, яких не існує на Землі.

Раніше ми писали про те, що NASA зафіксувало астероїд-вбивцю міст, який максимально наблизився до Землі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Зеленський провів перестановки в обласних управліннях СБУ
Зеленський провів перестановки в обласних управліннях СБУ