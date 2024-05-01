Китай показав, якою буде його база на Місяці: фото і відео космічного поселення

Китай оприлюднив відео, у якому показано, якою буде його майбутня база на Місяці. Її планують створити протягом двох наступних десятиліть.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space.

Як виглядатиме база на Місяці

Китай у рамках щорічного святкування Дня космосу представив відео з детальним описом свого місячного форпосту. Проект відомий як Міжнародна місячна дослідницька станція (ILRS). Китай оголосив про нього у 2021 році.

Зараз Китай очолює ініціативу створення бази на Місяці та намагається залучити міжнародних партнерів для цього. До проекту вже долучилися Росія, Венесуела, Пакистан, Азербайджан, Білорусь, Південна Африка, Єгипет, Таїланд і Нікарагуа.

Відео показує ряд місій, включаючи операції повернення зразків з поверхні, посадковий модуль і марсохід, а також допоміжні орбітальні супутники. Це відповідає запланованим місіям Chang'e-6 і 7, які планується запустити наступного місяця та 2027 року відповідно.

Разом із Chang'e-8 вони сформують базову модель ILRS приблизно до 2028 року. Далі будуть комунікації, виробництво електроенергії та інша інфраструктура, яку перетворять на населений місячний форпост.

Так виглядатиме база на Місяці (фото: China National Space Administration)

На місячному форпості буде науково-експериментальна база, на якій проводитимуться міждисциплінарні та багатоцільові дослідження. Вона зможе автономно працювати як на місячній поверхні, так і на місячній орбіті.

"Місяць служить відправною точкою, а міжнародна місячна дослідницька станція забезпечить платформу для довгострокових наукових досліджень, роботи та проживання, прокладаючи шлях для майбутніх досліджень людини в більш глибокий космос", - заявив головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейрен.

Також він зазначив, що базу збудують в два етапи. На першому етапі до 2035 року навколо південного полюса Місяця створять комплексні наукові об’єкти з основними функціями та основними опорними елементами. На другому етапі до 2045 року буде створено добре обладнаний і стабільний об’єкт значного масштабу.

Цікавою деталлю відео є присутність на задньому плані старого космічного корабля NASA, який злітає зі стартового майданчика.