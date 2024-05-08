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Компания SpaceX показала скафандры, в которых астронавты выйдут в открытый космос уже в этом году

Как будут выглядеть новые скафандры SpaceX (фото: SpaceX)
Автор: Василина Копытко

Компания SpaceX показала скафандры, в которые будут одеты ее астронавты во время первого в истории приватного выхода в открытый космос. Миссия Polaris Dawn должна пройти уже в 2024 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию New Atlas.

Как выглядят новые скафандры

Компания SpaceX ранее использовала скафандры внутритранспортной активности (IVA). Они защищают космонавтов при потере давления в салоне корабля. В экстренных ситуациях козырек шлема закрывается, костюм переключается для поддержки жизни космонавта, пока капсула не сможет вернуться на Землю.

Под давлением такой костюм превращается в воздушный шар в форме человека, и это усложняет движение человека. Ткань также не слишком крепкая, козырек шлема не справляется с прямыми бликами солнца, а весь костюм на самом деле не предназначен для защиты пользователя вне капсулы.

Как выглядят новые скафандры (фото: SpaceX)

Костюм под названием Extra-Vehicular Activity (EVA) является значительно обновленной версией тех, которые США использовали для своих миссий Apollo, Skylab, Space Shuttle и International Space Station.

Он разработан, чтобы иметь гораздо большую мобильность под давлением, быть менее уязвимым к разрывам и потертостям, поддерживать комфортную температуру пользователя и защищать от микрометеоритов. Также он позволяет космонавту двигаться, а не просто обеспечивать экстренную защиту.

Как выглядят новые скафандры (фото: SpaceX)

В новом скафандре использовали новые материалы, процессы изготовления и вращающиеся соединения для значительно большей мобильности под давлением и лучшего комфорта при спуске воздуха. Уплотнители, молнии и клапаны разработаны для высокого уровня резервирования в случае неисправности.

Сообщается, что шлем напечатан на 3D-принтере. Он имеет новый козырек, покрытый медью и оксидом индия, олова, который может выдерживать солнечные блики. Он также содержит проекционный дисплей и камеру для предоставления информации в реальном времени о давлении, температуре и относительной влажности костюма.

Добавим, что предстоящая миссия предполагает двухчасовой выход в открытый космос двух членов экипажа. Они протестуют скафандры на безопасность и практичность.

 

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