В команді Гросу дивно відповіли на "злите" відео з "Белыми розами" Шатунова: "Це монтаж"

В команді співачки Аліни Гросу вперше прокоментували інцидент зі "злитим" відео . Днями мережею "розлетівся" ролик, на якому дівчина, дуже схожа на зірку, співає трек "Белые розы" росіянина Юрія Шатунова.

Що кажуть в команді співачки

Як виявилося, представники Гросу заперечують те, що на відео була саме вона. Ба більше, увесь скандал називають "спробами дискредитації".

За словами людей з команди співачки, хтось "сфабрикував" той ролик, адже сама Аліна нібито не виконує пісень російською.

"Це монтаж. У неї дуже багато запрошень. Тому їй просто заздрять. Вона всі пісні перевела на українську мову. Аліна гарно володіє українською і англійською, тому співає виключно цими мовами", - йдеться в коментарі від представників Гросу.

"Нас попереджали, що чим більше Аліна буде впізнаваною, тим більше ймовірність, що будуть такі спроби дискредитувати її. Це все недоброзичливці. Відео просто сфабриковано", - додали вони.

Сама ж співачка "мовчить" у соцмережах. Після того, як відео з "Белыми розами" почало ширитися мережею, Гросу не робила нових дописів, а також нічого не публікує в Stories.

В команді Гросу спробували відхреститися від інциденту (фото: instagram.com/alina_grosu)

Скандал з російськими піснями - з чого все почалося

Нагадаємо, днями Гросу потрапила в скандал через відео, на якому можна було почути "живе" виконання пісні росіянина Шатунова. При цьому в кадрі була білявка з голосом як у Аліни.

Через це співачку сильно захейтили. У коментарях юзери засуджували виступ. А автори дописів зі "злитим" відео писали, що Гросу співала російську пісню на вечірці, яку з нагоди свого дня народження нібито організував українець в США.