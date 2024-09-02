В команде Гросу странно ответили на "слитое" видео с "Белыми розами" Шатунова: "Это монтаж"
В команде певицы Алины Гросу впервые прокомментировали инцидент со "слитым" видео. На днях в сети "разлетелся" ролик, на котором девушка, похожая на звезду, поет трек "Белые розы" россиянина Юрия Шатунова.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), представители певицы предоставили свой комментарий изданию "Фокус".
Что говорят в команде певицы
Как оказалось, представители Гросу отрицают, что на видео была именно она. Более того, весь скандал называют "попытками дискредитации".
По словам людей из команды певицы, кто-то "сфабриковал" тот ролик, ведь сама Алина якобы не исполняет песни на русском языке.
"Это монтаж. У нее очень много приглашений. Поэтому ей просто завидуют. Она все песни перевела на украинский язык. Алина хорошо владеет украинским и английским, поэтому поет исключительно на этих языках", - говорится в комментарии от представителей Гросу.
"Нас предупреждали, что чем больше Алина будет узнаваема, тем больше вероятность, что будут такие попытки дискредитировать ее. Это все недоброжелатели. Видео просто сфабриковано", - добавили они.
Сама же певица "молчит" в соцсетях. После того, как видео с "Белыми розами" начало распространяться в сети, Гросу не делала новых постов, а также ничего не публикует в Stories.
В команде Гросу попытались откреститься от инцидента (фото: instagram.com/alina_grosu)
Скандал с русскими песнями - с чего все началось
Напомним, на днях Гросу попала в скандал из-за видео, на котором можно было услышать "живое" исполнение песни россиянина Шатунова. При этом в кадре была блондинка с голосом как у Алины.
Поэтому певицу сильно захейтили. В комментариях юзеры осуждали выступление. А авторы постов со "слитым" видео писали, что Гросу пела русскую песню на вечеринке, которую по случаю своего дня рождения якобы организовал украинец в США.
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