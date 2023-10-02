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Коля Сєрга зізнався, що його брат із Росії воює на боці окупантів

Понеділок 02 жовтня 2023 17:50
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Коля Сєрга зізнався, що його брат із Росії воює на боці окупантів Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)
Автор: Іванна Пашкевич

Музикант і старший лейтенант ЗСУ Коля Сєрга розповів про двоюрідного брата, який живе у Росії і воює на боці окупантів проти України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-каналу Андріани Кучер.

Що відомо про брата співака

За словами виконавця, його родичі з РФ перейшли на бік зла, підтримавши політику Кремля.

Крім того, двоюрідний брат Сєрги, з яким він проводив дитинство, виявився російським військовослужбовцем, який пішов воювати за окупантів.

Коля Сєрга зізнався, що його брат із Росії воює на боці окупантів

Коля Сєрга зізнався, що його брат із Росії воює на боці окупантів

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

"Мамина сестра рідна живе у Росії і вся сім'я, її діти, з якими ми проводили дитинство в Черкасах у бабусі. Мій, виходить, двоюрідний брат, його звуть Сергієм, і він російський військовослужбовець. Він на початку повномасштабної війни написав мамі повідомлення, щоб не виходили з будинків, все буде добре…Я попросив маму, щоб вона послала його на**й. Я вважаю, що у мене більше там немає родичів", - поділився співак.

Артист також додав, що все ж з одним росіянином він підримує зв'язок.

Його ім’я Коля не розкрив, лише зазначив, що той зараз не проживає у РФ і вже отримав громадянство іншої країни.

Періодично він також допомагає українцям.

Нагадаємо, нещодавно музикант розповів правду про поїздки Тіни Кароль на фронт.

Також читайте, що відома українська співачка отримала російське громадянство.

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