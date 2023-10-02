ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Коля Серга признался, что его брат из России воюет на стороне оккупантов

Понедельник 02 октября 2023 17:50
UA EN RU
Коля Серга признался, что его брат из России воюет на стороне оккупантов Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)
Автор: Иванна Пашкевич

Музыкант и старший лейтенант ВСУ Коля Серга рассказал о двоюродном брате, который живет в России и воюет на стороне оккупантов против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала Андрианы Кучер.

Что известно о брате певца

По словам исполнителя, его родственники из РФ перешли на сторону зла, поддержав политику Кремля.

Кроме того, двоюродный брат Серги, с которым он проводил детство, оказался российским военнослужащим, который пошел воевать за оккупантов.

Коля Серга признался, что его брат из России воюет на стороне оккупантов

Коля Серга признался, что его брат из России воюет на стороне оккупантов

Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)

"Мамина родная сестра живет в России и вся семья, ее дети, с которыми мы проводили детство в Черкассах у бабушки. Мой, значит, двоюродный брат, его зовут Сергеем, и он российский военнослужащий. Он в начале полномасштабной войны написал маме сообщения , чтобы не выходили из домов, все будет хорошо ... Я попросил маму, чтобы она послала его на **. Я считаю, что у меня больше там нет родственников", - поделился певец.

Артист также добавил, что все-таки с одним россиянином он поддерживает связь.

Его имя Коля не раскрыл, лишь указал, что тот сейчас не проживает в РФ и уже получил гражданство другой страны.

Периодически он тоже помогает украинцам.

Напомним, недавно музыкант рассказал правду о поездках Тины Кароль на фронт.

Также читайте, что известная украинская певица получила российское гражданство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коля Серга Война в Украине звезды шоу-бизнеса