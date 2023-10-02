Коля Серга признался, что его брат из России воюет на стороне оккупантов
Музыкант и старший лейтенант ВСУ Коля Серга рассказал о двоюродном брате, который живет в России и воюет на стороне оккупантов против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала Андрианы Кучер.
Что известно о брате певца
По словам исполнителя, его родственники из РФ перешли на сторону зла, поддержав политику Кремля.
Кроме того, двоюродный брат Серги, с которым он проводил детство, оказался российским военнослужащим, который пошел воевать за оккупантов.
Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)
"Мамина родная сестра живет в России и вся семья, ее дети, с которыми мы проводили детство в Черкассах у бабушки. Мой, значит, двоюродный брат, его зовут Сергеем, и он российский военнослужащий. Он в начале полномасштабной войны написал маме сообщения , чтобы не выходили из домов, все будет хорошо ... Я попросил маму, чтобы она послала его на **. Я считаю, что у меня больше там нет родственников", - поделился певец.
Артист также добавил, что все-таки с одним россиянином он поддерживает связь.
Его имя Коля не раскрыл, лишь указал, что тот сейчас не проживает в РФ и уже получил гражданство другой страны.
Периодически он тоже помогает украинцам.
Напомним, недавно музыкант рассказал правду о поездках Тины Кароль на фронт.
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