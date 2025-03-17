Коля Сєрга - радник Сибіги. Що саме музикант робить на новій посаді?

Коля Сєрга став позаштатним радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги. І ця новина наробила галасу в соціальних мережах, викликавши невдоволення багатьох українців. Однак жодної "зради" шукати не варто.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому "нова" посада Миколая Сєрги відповідає тому, чим він вже займається.

Коли Сєрга став позаштатним радником

Як відомо, на початку повномасштабної війни РФ проти України музикант вступив до лав 59 ОМБр ЗСУ. Згодом Сєрга почав створювати проекти для допомоги військовим, серед яких "Книга на фронт", "Стіни культури" та "РАЗОМ".

У травні 2023 року артист створив платформу культурних, освітніх та соціальних проектів "Культурні Сили України". І мета цієї програми - "створення об'єднаного динамічного середовища діячів культури, освіти, бізнесу, IT тощо, підтримка й просування діяльності та ініціатив для повернення сили та впливу культурі України".

А "Культурний Десант", співзасновником якого також виступив Сєрга, восени 2023 року отримав статус мобільної групи морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.

І нещодавно стало відомо, що артист став радником міністра закордонних справ. У відповідь на запит видання "Главком" начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський повідомив, що Сєргу було призначено на цю посаду наказом від 7 грудня 2024 року.

Чому це не "зрада"

Сам Сєрга інформацію про те, що він став радником Сибіги, поки що ніяк не коментує. Тим часом в соцмережах розгортаються неабиякі дискусії. Одні вважають, що артист повністю "заслужив" право на посаду в МЗС, інші ж кажуть, що співакам "не місце в політиці".

Втім, для початку варто розібратися, чим Сєрга займається з початку повномасштабної війни, та які завдання покладено на МЗС в цілому.

"Культурний десант", з яким Сєрга активно підтримує військових, займається не лише цим. Йдеться про культурну дипломатію. Учасники проекту регулярно зустрічаються з міжнародними представниками, послами, посадовцями в різних країнах.

Допис про виступ "Культурного десанту" в Бельгії (скріншоти)

"Це новий напрям роботи для нас. Його ми експериментально реалізували спочатку в північних штатах США, побачили його ефективність, згодом поїхали південними штатами. Тепер у Туреччині. Важливо, аби Україна була присутня не лише в новинах, а й на інших рівнях. Як хор імені Олександра Кошиці понад 100 років тому поставив за мету популяризувати українське хорове мистецтво, говорити про Україну, її історію, культуру тоді, коли це все обмежувалося в СРСР. Наша задача - поширити та закріпити знання про Україну не лише через подачу інформації, а й через глибину її сприйняття. Цю глибину дає культура", - пояснював Сєрга.

"І вже ті, хто один раз побував на такому заході, почув Юру Іваськевича, Ольгу Рукавішнікову - скрипальку та симфонічну диригентку з Києва, яка пішла воювати 24 лютого й втратила око на фронті, не можуть викреслити їх із пам’яті. Бо коли їх бачиш і слухаєш, ніби переживаєш спільно цей неймовірний досвід, він "прошивається" назавжди, і вже неможливо викинути Україну з голови, і тим паче зі свого серця", - також додавав артист.

Сєрга з послом України в Польщі (скріншот)

Втім, культурна дипломатія це не лише про виступи та творчість. Сєрга розповідав, що восени, коли делегація побувала в Туреччині, "Культурний десант" нагадав про полонених, яких росіяни досі тримають в неволі.

Зокрема, йшлося про "клопотання про звільнення 22 музикантів, які вийшли в полон з "Азовсталі", але деталей музикант не розкривав.

Одним з завдань МЗС, як зазначається у відкритому доступі, є "реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними організаціями". Тож, заходи, які проводить Сєрга з "Культурним десантом", підпадають під цілі й задачі Міністерства. І сам артист, який став позаштатним радником, зможе допомогти Україні ще більше взаємодіяти з іншими країнами.

Вас може зацікавити