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Коля Сєрга дав поради, як цивільним правильно комунікувати з військовими

Вівторок 28 листопада 2023 09:40
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Коля Сєрга дав поради, як цивільним правильно комунікувати з військовими Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий телеведучий і співак Коля Сєрга, який після 24 лютого 2022 року зі зброєю у руках пішов захищати Україну від російських окупантів, дав поради цивільним, як правильно комунікувати з військовими. За словами артиста, головним мотивом спілкування завжди має бути вдячність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю захисника для для YouTube-каналу "Розмова".

Коля Сєрга дав поради цивільним

Так, виконавець каже, що з тими, хто обороняє нашу землю, можна говорити про все, що завгодно.

Однак потрібно не забувати постійно дякувати їм за те, що вони роблять для своєї країни.

Коля Сєрга дав поради, як цивільним правильно комунікувати з військовими

Коля Сєрга (фото: скріншот з відео)

"Можна говорити про все, що завгодно, головне завжди пам’ятати, що головним мотивом спілкування має бути вдячність. Вдячність військовим за те, що вони зробили, роблять і будуть робити", - зазначив Сєрга.

Тоді, вважає він, кожен діалог, навіть якщо він буде проходити через конфліктні зони, приведе до більшого розуміння один одного.

Коля Сєрга дав поради, як цивільним правильно комунікувати з військовими

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

"Адже зараз найбільша проблема - це нерозуміння, і агресія (у військового. - Прим ред) виникає тоді, коли не розуміють", - говорить співак.

Артист також додав, що не потрібно боятися розмовляти із захисниками, а також вміти вислухати.

"По-чесному потрібно казати їм: "Я не знаю, які слова підібрати, але я дуже хочу віддячити вам і допомогти у цей момент", - сказав виконавець.

Зазначимо, що гуморист, ведучий і співак Коля Сєрга вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а незабаром, зустрівшись віч-на-віч із фронтовим життям, став одним з ініціаторів створення так званого "Культурного десанту" - проєкту, що займається підтримкою психічного здоров'я наших військових.

Нещодавно Коля Сєрга відповів, що думає про артистів, які бояться їхати на фронт з виступами.

Також ми розповідали, що ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався з фронту.

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