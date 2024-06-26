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"Жив своїм життям": Коля Сєрга сказав чому не підтримував Революцію Гідності

Середа 26 червня 2024 13:30
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"Жив своїм життям": Коля Сєрга сказав чому не підтримував Революцію Гідності Коля Сєрга (фото:instagram.com/thekolya)
Автор: Катерина Зелінська

Український музикант і телеведучий Коля Сєрга, який у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, поділився своїм ставленням до Революції Гідності.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про подробиці заяви зірки з посиланням на інтервʼю "Суспільне Культура".

У відео, відповідаючи на питання, чи підтримував Коля революцію гідності, співак чітко відповідає, що на той момент - ні.

Чоловік додає, що тоді він перебував "поза подіями".

Далі він пояснив, що має на увазі участь у програмі "Орел і решка", адже в момент розпалу подій, Коля знаходився на островах Палау. Тоді рейс команди програми затримали на декілька днів.

&quot;Жив своїм життям&quot;: Коля Сєрга сказав чому не підтримував Революцію Гідності

Коля Сєрга (фото:instagram.com/thekolya)

"Я сидів на балконі і в телефоні читав новини і я взагалі не рефлексував з яких я сайтів читаю новини. Я читав і сприймав ці новини через призму цього сайту. Дивлюсь і щось там відбувається, революція, але от якось воно було наче ти читаєш це зі сторони, і тому я не сприйняв анексію Криму, я не сприйняв початок війни", - згадує ведучий.

Сєрга додає, що він дуже шкодує, що не сприйняв події як стимул для глибшого дослідження питання.

&quot;Жив своїм життям&quot;: Коля Сєрга сказав чому не підтримував Революцію Гідності

Коля Сєрга (фото:instagram.com/thekolya)

"Я просто себе відокремив і жив своїм життям. В мене були цілі повʼязані з карʼєрою, творчістю", - пояснює Коля.

Ведучий наголошує, що розуміючи, що відбувається, він би вчинив інакше. Коля каже, що він був би серед присутніх на Майдані.

Раніше ми розповідали, що зірка "Кварталу" вважає хейт програми політичним замовленням.

Також писали, що Тищенко в суді розсмішив заявою про велич своєї телевізійної карʼєри.

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