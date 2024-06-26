"Жив своїм життям": Коля Сєрга сказав чому не підтримував Революцію Гідності

Український музикант і телеведучий Коля Сєрга, який у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, поділився своїм ставленням до Революції Гідності.

У відео, відповідаючи на питання, чи підтримував Коля революцію гідності, співак чітко відповідає, що на той момент - ні.

Чоловік додає, що тоді він перебував "поза подіями".

Далі він пояснив, що має на увазі участь у програмі "Орел і решка", адже в момент розпалу подій, Коля знаходився на островах Палау. Тоді рейс команди програми затримали на декілька днів.

Коля Сєрга (фото:instagram.com/thekolya)

"Я сидів на балконі і в телефоні читав новини і я взагалі не рефлексував з яких я сайтів читаю новини. Я читав і сприймав ці новини через призму цього сайту. Дивлюсь і щось там відбувається, революція, але от якось воно було наче ти читаєш це зі сторони, і тому я не сприйняв анексію Криму, я не сприйняв початок війни", - згадує ведучий.

Сєрга додає, що він дуже шкодує, що не сприйняв події як стимул для глибшого дослідження питання.

Коля Сєрга (фото:instagram.com/thekolya)

"Я просто себе відокремив і жив своїм життям. В мене були цілі повʼязані з карʼєрою, творчістю", - пояснює Коля.

Ведучий наголошує, що розуміючи, що відбувається, він би вчинив інакше. Коля каже, що він був би серед присутніх на Майдані.