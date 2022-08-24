Коля Серга в Одессе помогал ловить коллаборантов: был приманкой для шпионов (видео)

"Очень прикольная тема. Потому что я с одной организацией также по защите Украины сотрудничаю в Одессе. Сотрудничал активно. И дважды был сопричастен к задержанию коллаборантов. Первый раз даже я поехал как приманка на встречу, и "накрыли" человека", - вспоминает 33-летний артист.

При этом Серга отметил, что эту историю с "ловлей на живца" в деталях пока он раскрывать не может.

А вот второй случай с задержанием агента российских спецслужб - не менее удивителен, говорит певец и экс-ведущий шоу "Орел и Решка".

Коля Серга рассказал, как помогал ловить рашистов в Одессе (фото: скриншот с видео)

"Еще одна история, когда ко мне подошел человек и предложил сотрудничество. Я говорю "окей", записываю номер телефона. Он говорит - имеет родственников в России, они такие сякие, плохие, давай сотрудничать. Я номер телефона скидываю, попросил ребят проверить мужчину. А ребята умеют доставать информацию. Даже если двое суток нужно не спать, они это сделают. И оказалось - это был ФСБшник", - рассказал Серга.

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Артист добавил, что один из сотрудников украинских спецслужб - "реально Шерлок Холмс", у которого очень много связей, в том числе и в Моссаде (национальная разведывательная служба Израиля).

Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)

Сергей признался, что был очень удивлен тем фактом, что все фотографии, которые были в смартфоне, даже если они удалены - хранятся в базах данных, и можно достать всю информацию.

"И ребята нашли такую тоненькую цепочку фото и информации, хотя у него была очень хорошая легенда. На этой цепочке они его взяли, раскололи, и теперь он сотрудничает с ними", - делится музыкант.

Видео: Коля Серга рассказал о службе в армии, и как в Одессе помогал ловить предателей и российских шпионов