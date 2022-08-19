Тарас Тополя с группой "Антитіла" берут на попечение детей погибших на войне героев

Тарас Тополя, фронтмен "Антитіла" и военный парамедик, вместе с другими участниками группы взял на попечение детей бойцов ВСУ, которые погибли на фронте, защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом артист рассказал в своем Instagram .

Как отметил Тополя, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды территориальной обороны и сейчас на передовой работает парамедиком, особое направление деятельности Благотворительного фонда "Антитіла" с партнерами будет посвящено детям погибших на войне.

"За время войны, выполняя задания на передовой, между обстрелами, ранениями и гибелью побратимов, с которыми шли рядом с первого дня, наибольшую злость и отчаяние вызвало осознание именно того, что оккупанты убивают цвет нации. Что дети остаются без родителей", - отмечает он.

Так, отражая навалы российских захватчиков и защищая свою землю, семьи и будущее украинцы всех возрастов платят такую цену свободы, подчеркивает Тополя, отец троих детей.

Тарас Тополя с побратимами на фронте (фото: instagram.com/tarastopolia)

"За несколько недель до ротации, находясь еще в июле на нулевых позициях на севере Харьковской области, Братство 130 Батальона, группа "Антитіла" приняла решение помогать и поддерживать детей погибших Героев 130-го бата до совершеннолетия и далее, при необходимости", - рассказывает Тарас.

Также он добавил, что в некоторых семьях погибших военных по четверо детей.

"Мы будем искать возможности удовлетворить их потребности и хотя бы частично заменить собой родительское плечо. Особое направление деятельности БФ "Антитіла", наших друзей и партнеров будет посвящено детям погибших на войне. Ради кого мы боремся, если не ради них и будущего", - говорится в публикации.

Тарас Тополя сейчас военный парамедик (фото: instagram.com/tarastopolia)

Тополя также сообщил, что желающие поддержать такое направление могут приобщиться к сбору средств на сайте их Благотворительного фонда по этой ссылке.

Музыканты группы "Антитіла" служат в 130 Батальоне ТрО, их подразделение выполняет боевые задания на передовой (фото: instagram.com/tarastopolia)