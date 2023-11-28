Коля Сєрга дав поради, як цивільним правильно комунікувати з військовими

Коля Сєрга дав поради цивільним

Так, виконавець каже, що з тими, хто обороняє нашу землю, можна говорити про все, що завгодно.

Однак потрібно не забувати постійно дякувати їм за те, що вони роблять для своєї країни.

Коля Сєрга (фото: скріншот з відео)

"Можна говорити про все, що завгодно, головне завжди пам’ятати, що головним мотивом спілкування має бути вдячність. Вдячність військовим за те, що вони зробили, роблять і будуть робити", - зазначив Сєрга.

Тоді, вважає він, кожен діалог, навіть якщо він буде проходити через конфліктні зони, приведе до більшого розуміння один одного.

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

"Адже зараз найбільша проблема - це нерозуміння, і агресія (у військового. - Прим ред) виникає тоді, коли не розуміють", - говорить співак.

Артист також додав, що не потрібно боятися розмовляти із захисниками, а також вміти вислухати.

"По-чесному потрібно казати їм: "Я не знаю, які слова підібрати, але я дуже хочу віддячити вам і допомогти у цей момент", - сказав виконавець.

Зазначимо, що гуморист, ведучий і співак Коля Сєрга вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а незабаром, зустрівшись віч-на-віч із фронтовим життям, став одним з ініціаторів створення так званого "Культурного десанту" - проєкту, що займається підтримкою психічного здоров'я наших військових.