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Коля Серга дал советы, как гражданским правильно коммуницировать с военными

Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный телеведущий и певец Коля Серга, который после 24 февраля 2022 года с оружием в руках пошел защищать Украину от российских оккупантов, дал советы гражданским, как правильно общаться с военными. По словам артиста, главным мотивом общения всегда должна быть благодарность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью защитника для YouTube-каналу "Розмова".

Коля Серга дал советы гражданским

Так, исполнитель говорит, что с теми, кто обороняет нашу землю, можно говорить обо всем, что угодно.

Однако нужно не забывать постоянно благодарить их за то, что они делают для своей страны.

Коля Серга (фото: скриншот с видео)

"Можно говорить обо всем, что угодно, главное всегда помнить, что главным мотивом общения должна быть благодарность. Благодарность военным за то, что они сделали, делают и будут делать", - отметил Серга.

Тогда, считает он, каждый диалог, даже если он будет проходить через конфликтные зоны, приведет к большему пониманию друг друга.

Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)

"Ведь сейчас самая большая проблема - это непонимание, и агрессия (у военного. - Прим ред) возникает тогда, когда не понимают", - говорит певец.

Артист также добавил, что не нужно бояться разговаривать с защитниками, а также уметь выслушать.

"По-честному нужно говорить им: "Я не знаю, какие слова подобрать, но я очень хочу отблагодарить вас и помочь в этот момент", - сказал исполнитель.

 

Отметим, что юморист, ведущий и певец Коля Серга вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, а вскоре, встретившись лицом к лицу с фронтовой жизнью, стал одним из инициаторов создания так называемого "Культурного десанта" - проекта, что занимается поддержкой психического здоровья наших военных.

Недавно Коля Серга ответил, что думает об артистах, которые боятся ехать на фронт с выступлениями.

Также мы рассказывали, что экс-муж известной телеведущей демобилизовался с фронта.

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