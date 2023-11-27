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Ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався з фронту: що відомо

Понеділок 27 листопада 2023 19:41
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Ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався з фронту: що відомо Соломія Вітвіцька з колишнім чоловіком (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно розсекретила свої доходи, заявила, що її колишній чоловік Влад Кочатков демобілізувався з фронту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар зірки для OBOZ.ua.

Чому Влад Кочатков припинив службу

За словами знаменитості, її ексчоловік демобілізувався через особисті причини. Які саме - вона уточнювати не стала.

"Мій колишній чоловік нещодавно демобілізувався. Наскільки мені відомо, за сімейними обставинами. Від минулого тижня вже не військовий ЗСУ", - поділилася Вітвіцька.

Ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався з фронту: що відомо

Соломія Вітвіцька з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Про припинення служби повідомив у своїх соцмережах і сам Кочатков.

Він сказав, що добровільно вступив до лав ЗСУ, і так само за своїм бажанням пішов звідти.

Однак у будь-який момент Влада можуть знову забрати на передову.

Ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався з фронту: що відомо

Ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався з фронту: що відомо

Влад Кочатков (фото: instagram.com/vladkochatkov)

"Я більше не мобілізований. Отже, добровільно прийшов - добровільно і йду. Все легально. Півтора року служби за спиною. Ні про що не шкодую. Але і ні за чим сумувати не буду. Хоча все ж таки буду - це за потужними і унікальними людьми, з якими мав справи… На обліку я все ж таки стою. І в разі чого - мене знову заберуть. Таке життя " - зазначив колишній Соломії.

Нагадаємо, що Соломія Вітвіцька та Владислав Кочатков були одружені вісім років перед тим, як офіційно розірвати свої подружні стосунки у 2020 році.

Ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався з фронту: що відомо

Соломія Вітвіцька з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Після цього колишній чоловік зірки волонтерив, але доволі швидко став військовослужбовцем.

Сама телеведуча теж активно займалась волонтерською діяльністю, чим і займається нині.

Нещодавно Вітвіцька зізналась про роман з росіянином.

Також ми розповідали, що відома артистка родом з Києва виступила у Москві та потрапила у скандал.

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