Кольорова туш, блакитні тіні та матові губи. Модний макіяж літа-2024, який варто спробувати

Кольорова туш

Не бійтесь цього літа використовувати кольорову туш, оскільки це простий та надійний спосіб підкреслити будь-який образ, як пояснює візажистка із Нью-Йорка Амріта Мехта.

Обирайте той колір, який вам сподобається, та сміливо експериментуйте з вбраннями і аксесуарами.

Кольорова туш на піку популярності влітку 2024 (Фото: instagram.com/isabelle.de.vries)

Блакитні тіні

Це ще одна тенденція, яка набирає обертів влітку 2024 року. Спробуйте поєднати тіні з підводкою для очей небесно-блакитного відтінку, аби зануритися в атмосферу 60-х та спробувати щось нове для себе - насправді варіантів може бути безліч! Зверніть увагу на той відтінок блакитного, який найбільше підкорює ваше серце.

Блакитні тіні - тренд 2024 (Фото: instagram.com/tyronmachhausen)

Зволожена сяюча шкіра

Це наступний тренд, який залишається одним із найбажаніших цього літа. Незалежно від того, чи користуєтесь ви тональним кремом, чи наносите блискучий хайлайтер на вилиці для більш чіткого ефекту, додайте трішки блиску, аби візуально пом'якшити обличчя. Головне при цьому - не перестаратися і не нанести засобу надто багато.

Сяючий макіяж в моді цього літа (Фото: instagram.com/nikki_makeup)

Матова помада

Обирайте холодні ягідні тони або теплі червоні. Експерти радять розподіляти помаду по поверхні губ за допомогою пальців, щоб створити максимально природній ефект - такий модний трюк зробить ваш образ максимально живим та природнім. І це цілком логічно, адже матові кольори виглядають так, ніби вони завжди були на ваших губах.

Яскраво-рожеві рум'яна

Рожеві рум'яна повертаються у моду. Фахівці пояснюють таку тенденцію популярністю фільму "Барбі", який глядачі могли побачити на екранах влітку минулого року. Але не забувайте перекривати їх пудрою для додаткового закріплення, а також легкого приглушення тону.

Яскраво-рожеві рум'яна в тренді влітку 2024 (Фото: instagram.com/tyronmachhausen)

Матові smoky eyes

Настав час для гранжевого (англ. Grunge) макіяжу.

"Фактично він уже і так на своєму підйомі, і є чимало зірок, які готові демонструвати модний тренд на власному прикладі. Легкі димчасті лінії у поєднанні з підводкою зроблять ваш образ ще більш драматичним. І при цьому вам знадобиться мінімум зусиль", - пояснює Мехта.

Матові smoky eyes в моді (Фото: instagram.com/tyronmachhausen)

Голографічний мейк

Йдеться про голографічні штрихи в зоні очей, вилиць та губ. В даному випадку це більшою мірою означає те, що не слід боятися використовувати одразу кілька косметичних продуктів, які мають яскраві відтінки. Наприклад, блискучі тіні, насичений блиск для губ, підводку, а також хайлайтер, який має сяючий приємний блиск.

Яскравий макіяж 2024 (Фото: instagram.com/isabelle.de.vries)