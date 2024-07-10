Цветная тушь, голубые тени и матовые губы. Модный макияж лета-2024, который стоит попробовать

Цветная тушь

Не бойтесь этим летом использовать цветную тушь, поскольку это простой и надежный способ подчеркнуть любой образ, как объясняет визажист из Нью-Йорка Амрита Мехта.

Выбирайте цвет, который вам понравится, и смело экспериментируйте с нарядами и аксессуарами.

Цветная тушь на пике популярности летом 2024 года (Фото: instagram.com/isabelle.de.vries)

Голубые тени

Это еще одна тенденция, которая набирает обороты летом 2024 года. Попытайтесь соединить тени с подводкой для глаз небесно-голубого оттенка, чтобы погрузиться в атмосферу 60-х и попробовать что-то новое для себя - на самом деле вариантов может быть множество! Обратите внимание на тот оттенок голубого, который больше всего покоряет ваше сердце.

Голубые тени - тренд 2024 (Фото: instagram.com/tyronmachhausen)

Увлажненная сияющая кожа

Это следующий тренд, который остается одним из самых желанных этим летом. Независимо от того, пользуетесь ли вы тональным кремом, или наносите блестящий хайлайтер на скулы для более четкого эффекта, добавьте немного блеска, чтобы визуально смягчить лицо. Главное при этом - не переусердствовать и не нанести слишком много средства.

Сияющий макияж в моде этим летом (Фото: instagram.com/nikki_makeup)

Матовая помада

Выбирайте холодные ягодные тона или теплые красные. Эксперты советуют распределять помаду по поверхности губ с помощью пальцев, чтобы создать максимально естественный эффект - такой модный трюк сделает ваш образ максимально живым и естественным. И это вполне логично, ведь матовые цвета смотрятся так, будто они всегда были на ваших губах.

Ярко-розовые румяна

Розовые румяна возвращаются в моду. Специалисты объясняют такую тенденцию популярностью фильма "Барби", который зрители могли увидеть на экранах летом прошлого года. Но не забывайте перекрывать их пудрой для дополнительного закрепления и легкого приглушения тона.

Ярко-розовые румяна в тренде летом 2024 года (Фото: instagram.com/tyronmachhausen)

Матовые smoky eyes

Настало время для гранжевого (англ. grunge) макияжа.

"Фактически он уже и так на своем подъеме, и есть немало звезд, готовых демонстрировать модный тренд на собственном примере. Легкие дымчатые линии в сочетании с подводкой сделают ваш образ еще более драматичным. И при этом вам понадобится минимум усилий", - объясняет Мехта.

Матовые smoky eyes в моде (Фото: instagram.com/tyronmachhausen)

Голографический мейк

Речь идет о голографических штрихах в зоне глаз, скул и губ. В данном случае это в большей степени означает, что не следует бояться использовать сразу несколько косметических продуктов, имеющих яркие оттенки. К примеру, блестящие тени, насыщенный блеск для губ, подводку, а также хайлайтер, имеющий сияющий приятный блеск.

Яркий макияж 2024 (Фото: instagram.com/isabelle.de.vries)