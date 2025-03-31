Колонізація Марса під загрозою: вчені виявили те, що може знищити астронавтів

Марс на відстані виглядає дуже чудово, але відправлення астронавтів для дослідження цієї планети може виявитися складнішим, ніж вважали науковці.

Середовище на Марсі дуже суворе й астронавти не зможуть прожити там й хвилини без скафандрів та кисневого балона. Ще у 2021 році професор Девід Акін з Лабораторії космічних систем Університету Мериленду описав ситуацію, з якою зіткнувся астронавт:

"Я пам'ятаю, як один американський астронавт розповідав про експеримент, де він зіткнувся з раптовою втратою тиску. Спочатку він відчув, як слина на язику почала кипіти, а потім знепритомнів. Щоб захистити астронавтів від небезпечної низької атмосфери, скафандри мають бути герметичними та під тиском", - розповів вчений.

В атмосфері Марсу дуже мало кисню та азоту, але багато вуглекислого газу. Якщо людина вдихне марсіанське повітря, то втратить свідомість вже за 15 секунд і дуже швидко помре.

Але й це не все. Тепер до всіх факторів, які були відомі раніше, додався ще один - марсіанська пилюка. Уся поверхня планети покрита дрібним пилом, частки якого літають в атмосфері. Вчені підозрювали, що цей пил може бути токсичним і нещодавні дослідження це підтвердили.

Пил з Марсу містить діоксид кремнію, гіпс, перхлорати та наночастинки оксидів металу. Усе це може серйозно нашкодити здоров'ю астронавтів і викликати проблеми з диханням, зором і при тривалому контакті навіть спричинити легеневий фіброз.

Радіація, яку опромінює астронавтів у космосі, сама по собі підвищує ризик легеневих захворювань. А додавання токсичного пилу з такими речовинами - тільки погіршує ситуацію. Зараз вчені намагаються зрозуміти, яким має бути індивідуальний захист астронавтів, щоб місія дійсно відбулася.

До речі, під час місій Аполлона на Місяць астронавти страждали від впливу місячного пилу. Він прилипав до скафандрів і просочився в місячні посадкові модулі. Найгірше - він викликав кашель, нежить і подразнення горла. Дослідження показали, що тривалий вплив може викликати хронічні наслідки для здоров'я.

І хоча марсіанський пил не такий гострий та абразивний, як місячний, він має таку саму тенденцію прилипати до всього, а дрібні частинки можуть потрапляти у легені та кров.

"Місія на Марс не має розкоші швидкого повернення на Землю для лікування, а також не може покладатися на наземну підтримку льотного хірурга через затримку зв’язку до 40 хвилин у зворотному напрямку. Ці ризики разом із тривалим впливом пилу порівняно з місіями на Місяць і зниженням здатності боротися з хворобами після тривалої адаптації до мікрогравітації та підвищеного опромінення роблять небезпеку пилу критичною проблемою, яку необхідно вирішити для успішного та безпечного дослідження Марса людиною", - пишуть вчені.

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