На Марсі з голоду точно не помремо! Які 20 рослин можна вирощувати на цій планеті

Колонізація Марса вже не виглядає фантастикою, а питання харчування на Червоній планеті виходить на перший план. Які рослини здатні вижити в умовах низької гравітації, холодних температур і бідного ґрунту? Ми зібрали список з 20 культур, які можуть стати основою для марсіанських ферм і допоможуть забезпечити їжею майбутніх колоністів.

Які рослини можуть вижити та вирости на Марсі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

В умовах Марса фермерство - виклик не лише для технологій, а й для самої природи. На планеті панують суворі морози, пилові бурі та брак вологи.

Проте низка рослин показала стійкість до подібних стресових факторів навіть у земних симуляціях марсіанських умов. Ось список з 20 рослин, які можуть стати ядром марсіанського аграрного експерименту.

Топ-20 рослин, які здатні вижити на Марсі:

Картопля - класика NASA, багата калоріями та легко адаптується до гідропоніки.

Редис - швидкий цикл дозрівання, невибагливість до умов вирощування.

Салат латук - стійкий до обмеженого освітлення, корисний для здоров'я.

Квасоля - джерело білка, добре росте в замкнених системах.

Шпинат - багатий залізом, не боїться низьких температур.

Капуста кейл - суперфуд з високою врожайністю навіть у штучних умовах.

Суниця - забезпечує вітамінами та підвищує психологічний комфорт.

Часник - невибагливий, має антибактеріальні властивості.

Батат - солодка картопля, стійка до стресових умов.

Цибуля зелена - швидко росте і легко регенерується.

Броколі - антиоксидантна бомба з високою стійкістю.

Морква - добре росте у штучних ґрунтах.

Томати чері - компактні кущі з високою врожайністю.

Базилік - ароматична культура для смаку і користі.

Гірчиця листова - швидке зростання і поживність.

Кінза - допомагає боротися зі стресом у колоністів.

Кресс-салат - ідеальний для мікрозелені.

Пшениця карликова - основа для борошна.

Гриби шиітаке - не потребують ґрунту, джерело білка.

Амарант - древня культура з багатим білковим складом. На Марсі умови екстремальні, але вирощувати їжу там можна (фото: pixabay.com)

Чому саме ці рослини підходять для Марса

Ці культури мають кілька спільних рис:

Висока стійкість до стресу (холод, низька вологість, слабка освітленість).

Висока поживна цінність для підтримки здоров’я екіпажу.

Можливість вирощування в гідропонних, аеропонних або біокупольних системах.

NASA та Європейське космічне агентство вже тестують більшість цих рослин в умовах, що імітують марсіанський реголіт та атмосферу.

Результати показують, що автономне вирощування їжі може стати реальною частиною марсіанських місій вже у найближчі десятиліття.

Як цей досвід вже використовують на Антарктичній станції

Один із найуспішніших проєктів, що імітує марсіанське фермерство, працює на крижаній Антарктиді. Це теплиця EDEN-ISS, створена Німецьким аерокосмічним центром (DLR) для тестування технологій майбутніх космічних місій.

В чому унікальність:

Теплиця функціонує в умовах екстремального холоду, ізоляції та повної автономії - схоже на марсіанські умови.

Використовується аеропоніка (корені рослин висять у повітрі, а поживний розчин подається туманом), що дозволяє економити воду.

За один сезон команда зібрала понад 270 кг зелені, овочів і трав, забезпечуючи екіпаж вітамінами та мікроелементами.

EDEN-ISS працює як замкнена біосфера: вода рециркулюється, а CO₂, видихуваний людьми, використовується для стимуляції росту рослин.

Чому це важливо для Марса?

Умови Антарктиди - це "тестовий майданчик" для майбутніх теплиць на Марсі.

Проєкт довів: навіть в умовах суворої ізоляції можна отримувати їжу без імпорту ззовні.

Дослідники відзначають не тільки харчову, а й психологічну користь: робота з зеленими культурами допомагала боротися зі стресом та депресією.

Якщо теплиця виживає в Антарктиді - є всі шанси, що вона буде працювати й на Марсі.

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