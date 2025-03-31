Колонизация Марса под угрозой: ученые обнаружили то, что может уничтожить астронавтов

Марс на расстоянии выглядит очень красиво, но отправка астронавтов для исследования этой планеты может оказаться сложнее, чем считали ученые.

Среда на Марсе очень суровая и астронавты не смогут прожить там и минуты без скафандров и кислородного баллона. Еще в 2021 году профессор Дэвид Акин из Лаборатории космических систем Университета Мэриленда описал ситуацию, с которой столкнулся астронавт:

"Я помню, как один американский астронавт рассказывал об эксперименте, где он столкнулся с внезапной потерей давления. Сначала он почувствовал, как слюна на языке начала кипеть, а затем потерял сознание. Чтобы защитить астронавтов от опасной низкой атмосферы, скафандры должны быть герметичными и под давлением", - рассказал ученый.

В атмосфере Марса очень мало кислорода и азота, но много углекислого газа. Если человек вдохнет марсианский воздух, то потеряет сознание уже через 15 секунд и очень быстро умрет.

Но и это не все. Теперь ко всем факторам, которые были известны ранее, добавился еще один - марсианская пыль. Вся поверхность планеты покрыта мелкой пылью, частицы которой летают в атмосфере. Ученые подозревали, что эта пыль может быть токсичной и недавние исследования это подтвердили.

Пыль с Марса содержит диоксид кремния, гипс, перхлораты и наночастицы оксидов металла. Все это может серьезно навредить здоровью астронавтов и вызвать проблемы с дыханием, зрением и при длительном контакте даже вызвать легочный фиброз.

Радиация, которой облучает астронавтов в космосе, сама по себе повышает риск легочных заболеваний. А добавление токсичной пыли с такими веществами - только усугубляет ситуацию. Сейчас ученые пытаются понять, какой должна быть индивидуальная защита астронавтов, чтобы миссия действительно состоялась.

Кстати, во время миссий Аполлона на Луну астронавты страдали от воздействия лунной пыли. Она прилипала к скафандрам и просочилась в лунные посадочные модули. Хуже всего - она вызывала кашель, насморк и раздражение горла. Исследования показали, что длительное воздействие может вызвать хронические последствия для здоровья.

И хотя марсианская пыль не такая острая и абразивная, как лунная, она имеет такую же тенденцию прилипать ко всему, а мелкие частицы могут попадать в легкие и кровь.

"Миссия на Марс не имеет роскоши быстрого возвращения на Землю для лечения, а также не может полагаться на наземную поддержку летного хирурга из-за задержки связи до 40 минут в обратном направлении. Эти риски вместе с длительным воздействием пыли по сравнению с миссиями на Луну и снижением способности бороться с болезнями после длительной адаптации к микрогравитации и повышенному облучению делают опасность пыли критической проблемой, которую необходимо решить для успешного и безопасного исследования Марса человеком", - пишут ученые.

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