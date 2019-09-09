Колония, где содержится Зайцева, оскандалилась при проверке: все подробности

Проверка прокуратуры показала, что в Покровском центре есть многочисленные нарушения законодательства
Алена Зайцева, которая была осуждена на 10 лет за совершение смертельного ДТП в городе Харькове, была отправлена для отбывания наказания в Покровский исправительный центр №79. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Днепропетровской области, на руководство данного государственного учреждения было открыто уголовное производство по результатам проверки.
В частности, представители прокуратуры Днепропетровской области сообщили о выявлении системных нарушений требований действующего законодательства в отношении осужденных.
Колония Зайцевой (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)
Администрация исправительного центра нарушила требования законодательства, которые регулируют трудовые правоотношения:
Сведения о нарушениях были внесены Никопольской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по факту грубого нарушения требований трудового законодательства в указанном исправительном центре по ч.1 ст.172 УК Украины. На данный момент проводится расследование и устанавливаются работники центра, которые были причастны к нарушению законодательства.
Напомним, ранее мы писали о том, что в исполнительной службе рассказали, в каких условиях будет отбывать наказание Алена Зайцева.
А также рассказывали о том, что всплыл скандальный нюанс по делу Алены Зайцевой.